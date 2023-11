Desde hace días se viene hablando de la 'dieta de la papa' o la 'dieta de la patata' para adelgazar: una estrategia de alimentación que permitiría, según algunos artículos, perder hasta cinco kilos en tres días. Lejos de tratarse de una opción saludable y equilibrada para perder peso, es una alteración de la alimentación que no es saludable ya que no contiene todos los nutrientes necesarios.

Según Francisco Vaquera, autor de 'El libro de cocina definitivo para la dieta de patatas', "la dieta de la patata es una de las mono-dietas ricas en carbohidratos, es decir una dieta que consiste casi o exclusivamente en un determinado alimento". Tal y como se describe en la introducción a su libro, "el potasio contenido en la papa elimina más 7 agua del cuerpo. De modo que pierdes rápidamente los primeros kilos, un punto ganado por la patata".

La explicación que da este libro para considerar la dieta de la papa como una buena opción para bajar de peso es que "los carbohidratos de cadena larga en las papas se descomponen lentamente durante el proceso de digestión. Por lo tanto, los tubérculos lo mantienen lleno durante mucho tiempo y previenen los antojos. Además, las papas prácticamente no contienen grasa, pero contienen proteínas de alta calidad, que se pueden convertir con relativa facilidad en la propia proteína del cuerpo".

En opinión de este autor, "las mejores formas (porque contienen la menor cantidad de calorías) para preparar papas como alimento saludable son las papas al horno. Los aderezos con requesón bajo en grasa o crema ligera, así como hierbas frescas de la huerta o vegetales crudos pequeños picados como pepino, apio, o zanahorias".

Beneficios de la patata para adelgazar

Cuando se pretende bajar de peso, la patata es una buena opción siempre que esté incluida dentro de una dieta equilibrada y siguiendo algunas pautas saludables, ya que las patatas son una fuente de carbohidratos, pero también son ricas en nutrientes como fibra, vitamina C, potasio y nutrientes. Las mejores recomendaciones para utilizar la patata en una dieta para adelgazar son las siguientes:

Controla las porciones

Las porciones moderadas son clave. No te excedas en la cantidad de papas que consumes. Una porción típica es de aproximadamente 150 gramos o 1/2 taza de papas cocidas.

Elige métodos de cocción saludables

Cocina las papas al horno, al vapor o hiérvelas en lugar de freírlas en aceite o prepararlas con mantequilla, ya que esto reduce la cantidad de calorías añadidas.

Come papas con la piel

La piel de la papa es rica en fibra y nutrientes. Al consumir las papas con piel, obtendrás beneficios adicionales para la salud.

Acompaña las papas con verduras

Combina las papas con una variedad de verduras frescas o cocidas al vapor para aumentar el contenido de fibra y nutrientes en tu comida, lo que te ayudará a sentirte más lleno y satisfecho.

Limita los aderezos y salsas

Evita agregar ingredientes altos en calorías, como queso, crema agria y salsas ricas en grasa. En su lugar, utiliza hierbas y especias para dar sabor sin aumentar significativamente las calorías.

Mantén un equilibrio en tu dieta

Incluye las papas como parte de una comida equilibrada que contenga proteínas magras, grasas saludables y una variedad de alimentos para asegurarte de que obtienes todos los nutrientes necesarios.

Monitorea tu ingesta calórica total

La pérdida de peso depende del equilibrio entre las calorías que consumes y las que quemas. Asegúrate de seguir un plan de alimentación que se adapte a tus necesidades calóricas para perder peso de manera segura y sostenible.

La 'dieta de la papa'

La "dieta de la patata" no es una dieta oficialmente reconocida ni respaldada por expertos en nutrición, y no existe una única dieta de la patata para adelgazar. Sin embargo, es posible que estés pensando en una variedad de dietas o enfoques de pérdida de peso que hacen un uso particular de las papas como parte de su plan alimenticio. Aquí hay algunos ejemplos:

La dieta de la patata cruda

Algunas personas han promovido la idea de comer papas crudas o jugo de papas como una forma de perder peso. Se argumenta que las papas crudas son bajas en calorías y contienen enzimas que pueden ayudar en la digestión. Sin embargo, este enfoque es controvertido y puede no ser seguro, ya que las papas crudas pueden contener sustancias tóxicas y difíciles de digerir. Además, no proporcionan todos los nutrientes necesarios para una alimentación equilibrada.

La dieta de la patata cocida al horno

Algunas personas optan por una dieta en la que la patata al horno se convierte en el alimento principal. La patata cocida al horno es una fuente rica en carbohidratos y fibra, y puede ser parte de una alimentación equilibrada si se combina con otros alimentos como verduras y proteínas magras.

La dieta de la patata al vapor

Similar a la dieta de la patata cocida al horno, este enfoque se basa en el consumo de papas al vapor, que son bajas en grasa y calorías. Nuevamente, es importante equilibrar esta elección de alimentos con otros grupos nutricionales.

En cualquier caso, es importante destacar que ninguna dieta basada en un solo alimento es sostenible ni saludable a largo plazo. La pérdida de peso efectiva y saludable generalmente implica una combinación de una alimentación equilibrada y ejercicio regular. Antes de embarcarte en cualquier dieta, es aconsejable consultar a un profesional de la salud o un dietista registrado, ya que pueden ayudarte a desarrollar un plan de pérdida de peso que sea seguro y adecuado para tus necesidades individuales.