Si hay un anuncio de televisión que se repite de forma constante durante las navidades, ese es el de los perfumes. Las grandes marcas de cosmética aprovechan estas fechas tan entrañables para hacer su propio agosto, ya que el perfume suele ser un regalo muy socorrido para las navidades. Eso sí siempre hay que saber elegir, porque no a todo el mundo le gustan el mismo tipo de perfumes.

De hecho, a la hora de regalar un perfume a una persona, es mejor conocer de antemano cuáles son sus favoritos, preguntándole a su pareja o a algún amigo más íntimo que conozca con qué se suele perfumar la persona a regalar. Por eso no es buena idea ir a ciegas a la hora de comprar un perfume, porque si al final no le gusta y tampoco puede cambiarlo en la perfumería, acabará olvidado en su cuarto de baño. Y dado el precio al que están los perfumes hoy en día, eso no es una buena opción.

Afortunadamente, también podemos optar por regalar clones de nuestros perfumes conocidos. Los clones son aquellas colonias o perfumes que se venden en los supermercados y cuyo olor recuerda a otro perfume de alta gama. Eso sí, aunque te digan que duran más que los perfumes de marca, su duración en la piel suele ser mucho menor. Pero es que también es mucho menor el precio que pagamos por este tipo de clones.

En el mundo de los clones de perfume, la palma se la llevan dos supermercados destacados. Por un lado Mercadona, que cuenta con una amplia sección de perfumería y en la que cada mes están añadiendo nuevas colonias y perfumes. Pero también en Lidl, donde aunque la variedad es algo menor, también cuentan con variados perfumes que suelen ser clones de otros que son de lujo.

Marca destacada

Y dentro de las marcas de perfumes de lujo hay uno que este año está destacando mucho. No solo por su fragancia, sino también por su bote. Se trata del Good Girl de Carolina Herrera, cuyo bote con forma de zapato de tacón de mujer en color negro y con el tacón en dorado llama mucho la atención. Lo que no gusta tanto es el precio que tienes que pagar por este perfume que, como mínimo, se acerca a los cincuenta euros.

