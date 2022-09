La depresión es un problema muy grave en el mundo desarrollado y cada vez afecta a personas más jóvenes, de manera que hay una gran sensibilización alrededor de esta enfermedad, la cual es muy seria.

En Reddit, un fan de Schwarzenegger que padece depresión desde hacía meses le pedía consejo sobre qué hacer con el fin de volver al gimnasio, ya que creía que era uno de los remedios que podría curar la apatía que sufría.

Cuando uno le escribe a un famoso no espera que le responda, y menos que le dé consejos sinceros y útiles, que es lo que ha pasado esta vez.

Schwarzenegger ha ofrecido unos buenos consejos

Algo de lo que se quejan todos los que padecen depresión, y con razón, es que tienen que aguantar cómo las personas que hay a su alrededor les dan consejos que no sirven para nada, de esos que parecen sacados de un libro de autoayuda.

Esto no ha sido así en este caso, ya que el actor le dio una serie de pautas que le podían servir, comenzando por decirle que no fuera duro consigo mismo y que lo importante era que se levantase para hacer algo, aunque no fuese un ejercicio demasiado intenso.

Todo habría quedado ahí, pero cuando el fan le agradeció sus palabras, el actor le preguntó por su salud para saber qué tal estaba en lo que parecía un interés sincero por la vida de este chico que no atravesaba su mejor momento.

Los medios destacan cómo el antiguo gobernador de California ha sabido lidiar con el problema de su fan, algo que no suele ser común en los famosos, que o bien no hacen caso o sueltan cualquier frase que no quiere decir nada para no implicarse.

No se sabe si ambos siguieron la conversación por otros medios, pero es de agradecer que personas con visibilidad empleen un poco de su tiempo con el fin de ayudar a los demás.