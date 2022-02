No hay cordobés que se precie que no llame al Carrefour Zahira 'Pryca'. Y es que, la cadena de hipermercados que fue absorbida por Carrefour dejó huella en la ciudad, como demuestran estas expresiones. Pero los cordobeses no somos los únicos que recordamos a esta empresa. Prueba de ello es que Carrefour ha sacado una colección de ropa con productos de Pryca y Continente. Te mostramos cómo conseguirla.

Nuestra colección #airesRetro ha sido todo un éxito, ¿todavía no te has posicionado en la batalla? ¿De qué team eres? 🤔



Colección disponible solo en 30 de nuestros hipermercados y en

👉 https://t.co/tuFC11P665 — Carrefour España (@CarrefourES) February 1, 2022 Vuelve Pryca Y es que, Carrefour ha sacado una edición limitada de prendas cuya venda solo estará disponible hasta agotar un número de existencias determinado. La campaña es todo un guiño a los hipermercados que estuvieron presentes en España hasta finales de siglo, cuando se fusionaron con la multinacional francesa. Ahora vuelven en forma de moda retro al más puro estilo ochentero. Estará disponible solo en algunos hipermercados, entre los que se encuentra el Carrefour Zahira de Córdoba (donde solo se vende la colección de Pryca). No obstante, también se venden en la página web. Detalles de la colección Concretamente se trata de unas camisetas, calcetines y zapatillas de deporte con los logos y alusiones tanto a Pryca como a Continente. Su fabricante es la marca TEX. En las prendas no solo aparecen los logos de los hipermercados, sino que también cuentan con detalles y colores que hacen alusión a ambas empresas. El precio de las camisetas es de 4,99 euros la unidad, mientras que las zapatillas cuestan 14,99 euros y los calcetines 1,99 euros. Más allá de la ropa Carrefour además ha ido un paso más allá y ha creado espacios para la ocasión. Por desgracia ninguno de ellos se encuentra en Córdoba, pero los centros de Prat (Barcelona), Alfafar (Valencia) y Hortaleza (Madrid) se han ambientado con motivos de los 80. Además, pondrá en circulación un autobús vintage que recorrerá las calles de Madrid y en el que se encontrarán influencers que retransmitirán el evento.