¿Por qué cree que es importante difundir la ciencia y la investigación en general al gran público?

El progreso científico es un continuo, que se nutre de los avances anteriores y va añadiendo los actuales hasta la llegada de los futuros. De este progreso continuo se derivan mejoras para la sociedad, pero ésta no siempre las identifica con su origen. Y, sin embargo, es la sociedad la que debe sustentar el propio desarrollo de la ciencia destinando recursos. Si no se aprecia el vínculo entre ciencia y mejoras sociales, difícilmente se puede apoyar el progreso científico-técnico. Por ello, es muy importante divulgar la ciencia y la investigación, para que la gente pueda sentirse beneficiaria de algo que, en muchos casos, siente como algo ajeno y, en cierta medida, superfluo frente a los problemas sociales más inmediatos y acuciantes que sí percibe como propios.

En su caso, ¿qué le animó a participar en los proyectos de divulgación científica de la Unidad de Comunicación Científica (UCC) de la Universidad?

He participado por primera vez este año en el día de la mujer y la niña en la ciencia (11F) porque he comprobado que está habiendo un retroceso en la participación de las jóvenes en los ámbitos tecnológicos e investigadores. Y ahora ya no es un problema de trabas o impedimentos del sistema, sino una tendencia fomentada subliminalmente por los medios sociales. Parece que las niñas vuelven a querer «ser princesas» y no nos lo podemos permitir.

¿Es muy complicado resumir y adaptar a un lenguaje vulgar lo que se investiga?

Entiendo que puede haber diferencias entre los distintos campos científico-técnicos. Posiblemente la investigación más fundamental y abstracta sea más difícil de traducir al lenguaje vulgar. En este caso, la utilización de símiles de la vida cotidiana puede dar muy buenos resultados. En los campos más aplicados, como es mi caso, resulta más fácil. Si el público entiende el problema que queremos resolver, es relativamente fácil encontrar la forma de explicar las soluciones encontradas de forma sencilla y comprensible, sin necesidad de profundizar demasiado en los métodos empleados, mas allá de lo que demande la pura curiosidad de la audiencia.

Cuando tiene que hablar ante un público no entendido, ¿Cómo se prepara?

Trato de abstraer aquello que pueda ser mejor comprendido por la audiencia y que pueda despertar más su curiosidad. Y esto puede variar mucho dependiendo de cómo sea el público objetivo (infantil, urbano, rural, etc.). Es necesario hacer una importante labor de síntesis de las ideas a transmitir y, después, buscar fórmulas de comunicación que resulten atractivas. La utilización de material gráfico suele ser mucho más eficiente que el recurso a datos o cifras que pueden no tener mucho significado para un público que no tenga una base previa sobre la materia. El recurso de plantear preguntas al público suele ser eficaz para atraer su atención y para adaptar el discurso al interés y nivel de conocimientos de este.

En los últimos años se ha impuesto mucho la teatralización, el monólogo humorístico. Además de pasar un buen rato, ¿cree que el público sale con la lección aprendida o hay riesgo de banalizar el trabajo de investigación?

Creo que puede ser un buen recurso, pero también que es posiblemente de los más difíciles de utilizar. Puede ser un arma de doble filo: si se consigue el efecto pretendido (por ejemplo, hacer reír), puede ser muy efectivo, pero si no, puede ser un gran fracaso y vale más recurrir a otros métodos. No todos los divulgadores son buenos humoristas o actores.

En la UCO hay muy buenos investigadores e investigadoras, pero parece que las mujeres están más dispuestas a subirse al escenario o ir a los colegios. ¿Cree que se sienten más “obligadas” porque las mujeres seguimos siendo minoría en los ámbitos científicos y técnicos?

Es muy posible que sea así. La captación de talentos para la ciencia y la técnica no puede permitirse renunciar a la mitad de ellos. Y esto a veces es mejor percibido por las investigadoras que por nuestros compañeros. Hay más labor que hacer entre las jóvenes.