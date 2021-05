La Cátedra Timac AGRO-UCO celebra este jueves, a las 17.00h., la jornada on line Biofertilizantes. Nutrición agraria sostenible en la que intervienen los investigadores Nuria Ferrol, de la Estación Experimental Zaidín de Granada, y Carlos Lucena, de la UCO, junto a miembros de la Cátedra.

Quo vadis democracia?

Mañana jueves, 27 de mayo, a las 12.00 horas, el profesor Humberto Gosálbez Pequeño presenta en el salón de grados de la Facultad de Derechos y CC.EE. y EE, su libro Quo vadis democracia? con la introducción de la coordinadora técnica de la UCCi de la UCO, Elena Lázaro.

Recolección mecanizada

El Grupo Operativo Citrustech impartirá mañana, 27 de mayo, a las 16:30 horas, un Taller de recolección mecanizada de cítricos, en el que se mostrarán los avances alcanzados en este modelo de recolección, tanto para el mercado en fresco como para transformación industrial.

La EASS analiza el deporte en la covid

Del 7 al 10 de septiembre de 2021 se celebrará , de forma telemática, el 17º Congreso Anual de la EASS (European Association for Sociology of Sport) Sports in the face of the global health crisis of covid-19. Great social challenges, en el que colabora la Universidad de Córdoba. El 1 de julio acaba la inscripción anticipada.

Liga de Retos en el Ciberespacio

Ya está abierto el plazo de inscripción en la 3ª Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio que organiza el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) en la que puede participar alumnado de grado de las universidades y que comenzará a disputarse el próximo octubre.