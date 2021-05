Abdallah Hegazy es estudiante de doctorado del Departamento de Arqueología Islámica la Universidad de Sohag, Egipto. Realiza su estancia de movilidad internacional Erasmus+ en la UCO junto con otros tres compañeros de postgrado, que estudian e investigan en diversas áreas de las ciencias veterinarias.

Abdallah, ¿cuál es el tema de su tesis doctoral y su área de trabajo?

Soy especialista en arqueología islámica y, en particular, en inscripciones árabes en monumentos islámicos. Obtuve mi título de Máster por la Universidad de Sohag tras defender mi tesis, titulada Inscripciones en monumentos arquitectónicos en El Cairo durante la época de la dinastía Qalawun (678-784 A.H / 1279-1382 d. C.): Estudio arqueológico visual, que se centra en la relación entre las inscripciones árabes en antigüedades islámicas de Oriente y Occidente en cuanto a su forma, contenido, y dimensiones visuales y estéticas, entre otros.

Y ¿de dónde procede su interés por la Universidad de Córdoba?

La UCO es una de las mejores y más antiguas de España en el ámbito de estudio de la arqueología, especialmente en Arqueología Islámica. Además, el Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música cuenta con personal de renombre y alta cualificación. Espero que todo ello contribuya positivamente a mi trabajo de tesis doctoral. Creo que estudiar arqueología aquí es una buena oportunidad para establecer conexiones entre los monumentos islámicos de Egipto y España, concretamente los de Andalucía. Estudiar en España me da la oportunidad de dedicarme a ello a fondo.

¿Es muy diferente la forma de realizar un doctorando en Sohag y en Córdoba?

No encuentro grandes diferencias en cuanto a los requisitos para obtener el título de doctorado. En cuanto a la forma de trabajar, los profesores son muy amables y se muestran siempre dispuestos a colaborar para que esta estancia sea para mí lo más provechosa posible. También me orientan y me ayudan a visitar monumentos islámicos en España, y me proporcionan referencias relacionadas con mi área de estudio en general y mi tesis doctoral en particular.

¿Ha conocido a otros estudiantes internacionales Erasmus en Córdoba?

Sí, Erasmus es un programa muy popular en España, así que ya en mi primer mes de estancia conocí a estudiantes de varios niveles de estudio (grado, máster y doctorado), de diversas disciplinas como veterinaria, informática o lengua española, y de distintos países árabes y europeos.

¿De qué manera crees que influirá esta experiencia en su vida y en su futura carrera?

Conseguiré ampliar mis conocimientos sobre la civilización andaluza y establecer nuevas relaciones con profesores y estudiantes de diferentes líneas de pensamiento. Además, será muy positivo para mi carrera como asistente de docencia en la Facultad de Arqueología de la Universidad egipcia de Sohag.