Nicolae Ignatiuc fue seleccionado por la Universidad Estatal Agraria de Moldavia para realizar una estancia en la UCO en el segundo cuatrimestre del curso 2019/2020. Vivió el confinamiento en España junto a otros tres compañeros de su universidad pero no se resignó a tener a Córdoba en su memoria vinculada al confinamiento y la pandemia y ha regresado en 2021 con una nueva beca Erasmus+.

- ¿Por qué decidió solicitar una nueva estancia Erasmus en la UCO?

- Por varias razones. Primero, porque disfruté de mi experiencia previa aquí y entablé buenas relaciones con los estudiantes, profesores y personal de la UCO. Es muy importante para un estudiante tener profesores comprensivos y compañeros afectuosos mientras se encuentra en el extranjero, porque un entorno afable ayuda a superar cualquier obstáculo al que se pueda enfrentar en sus estudios o prácticas. Los profesores de la UCO parecen estar siempre disponibles y abiertos para dar consejos a los estudiantes sobre sus tareas académicas. En segundo lugar, disfruté de métodos de enseñanza altamente eficientes y de recursos académicos, que son tan útiles en el proceso de estudio. El acceso gratuito a recursos académicos actualizados es muy importante para desarrollar los conocimientos y las habilidades que necesitamos en el campo de las ciencias veterinarias. En tercer lugar, pero no menos importante, me encantó la cultura y el paisaje de esta zona.

- ¿Había en su universidad otros estudiantes interesados en venir a la UCO?

- Debido a la pandemia muchos estudiantes reconsideraron sus solicitudes para Erasmus. Muchos pensaron que los cursos iban a ser on line y lo cierto es que es bastante difícil para un estudiante de veterinaria tener toda la enseñanza on line. Es muy importante para nosotros tener prácticas y trabajar presencialmente en el laboratorio. Conozco a muchos estudiantes a los que les encantaría estudiar en la UCO. Estoy seguro de que en los próximos meses serán cada vez más los estudiantes que presenten su solicitud para realizar una estancia Erasmus en la UCO.

- ¿Son muy diferentes los estudios de Veterinaria en su país?

- Son bastante parecidos al Grado de la UCO; la mayoría de las asignaturas son las mismas. Advierto más diferencias en las sesiones de prácticas aquí, en la Universidad de Córdoba, pues se basan en gran parte en el trabajo individual.

- ¿Qué le llama la atención del Campus de Rabanales?

- El campus de Rabanales no es solo sus edificios, laboratorios y el Hospital Clínico Veterinario. Es un entorno multicultural, profesional y acogedor. Me sorprendió mucho ver la cantidad de actividades que un estudiante puede hacer en el campus. Hay una buena cafetería para estudiantes con gran variedad de platos españoles. Si necesitas trabajar en tareas y proyectos académicos, hay una estupenda biblioteca. Las aulas y laboratorios están equipados con tecnologías y herramientas avanzadas, que hacen que el estudio sea más fácil e interesante. Este semestre he podido estar en los laboratorios de Bioquímica y de Inspección y Control de Alimentos. Me sorprendió mucho que cada uno de los estudiantes tuviera la oportunidad y la libertad para practicar y obtener sus propios resultados, para ver dónde lo hizo bien y trabajar en sus errores.

- ¿Ha pensado alguna vez trabajar en España o en cualquier otro país de la Unión Europea?

- Si alguna vez tengo una oportunidad así, la tendré seriamente en consideración. Sin embargo, mi plan para el futuro más cercano es terminar mis estudios en mi país, en Moldavia, y utilizar en el campo veterinario el conocimiento y las habilidades que he obtenido en mis estancias en el extranjero. Creo que la experiencia Erasmus en la UCO me ha hecho más abierto y seguro en la construcción de relaciones con organizaciones y empresas internacionales.