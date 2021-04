- Los avances técnicos nos hacen la vida más fácil (o deberían) pero también más dependientes de la tecnología ¿no cree?

- Sin duda, la tecnología debe servir para resolver problemas y ayudarnos en la vida, pero como todo, tiene su cruz, principalmente, los riesgos por falta de privacidad y una dependencia donde la tecnología controla nuestros ritmos de vida. Debemos utilizarla para nuestro beneficio sin olvidar protegernos de sus riesgos.

- ¿Ha cambiado mucho el mundo de la ingeniería electrónica desde que inició su andadura profesional?

- Volver la vista atrás me trae muy buenos recuerdos, y de alguna manera, todos hemos visto cómo ha cambiado la tecnología, mejorando, evolucionando. Muchos avances actuales eran impensables hace unos años pero, como siempre, lo mejor está por venir; en los próximos años se esperan beneficios increíbles en el campo de la medicina, las comunicaciones, el transporte, la energía, etc.; si la humanidad no se empeña en seguir destruyendo a la par que construyendo, nos depara un futuro esperanzador.

- ¿En qué líneas de investigación trabaja actualmente?

- Estoy centrado en la gestión eficiente de la energía en los hogares, desarrollando un sistema que permita ahorrar en la factura de la luz, convirtiendo los electrodomésticos en inteligentes, de modo que su consumo minimice el gasto, además de mejorar el confort y ser una ayuda para personas dependientes. El sistema integra un asistente de voz, y diversos sistemas electrónicos e informáticos, y se nutre de datos como los precios diarios de la tarifa eléctrica o la climatología, entre otros. Parte de este sistema lo tengo integrado en mi propio hogar, consiguiendo ahorros entre un 20% y un 40% cada mes.

- Desde su punto de vista ¿Cuáles son los retos de la tecnología electrónica?

- Sin duda el paso de la computación electrónica como la conocemos hoy día a la computación cuántica. Esta nueva tecnología es el pilar de la próxima revolución. Los avances en muchas disciplinas se verán multiplicados si esta tecnología se consigue desarrollar de forma efectiva en los próximos años con repercusiones muy importantes en nuestras vidas: nuevos materiales, robots quirúrgicos, predicciones, detección de enfermedades incluso antes de que lleguen a manifestarse, etc. Por otro lado, las nuevas conectividades como el 5G o el Wifi 6 van a revolucionar algunos conceptos tal y como los conocemos: electrodomésticos conectados a internet que avisan si van a sufrir una avería o si algún producto está próximo a caducar; son algunos de los cambios que veremos en un futuro inmediato.

- Como docente, además de los contenidos propios de las asignaturas que imparte, ¿qué le gustaría que se llevaran sus alumnos de la Escuela?

- Una formación de calidad y un sentimiento de orgullo. Tenemos la suerte de contar con un profesorado muy bien valorado por sus alumnos junto a unos recursos materiales de primer nivel. Todo esto ha contribuido a logros como la obtención de Sellos Internacionales de Calidad (Euro-Inf y EUR-ACE) y junto a nuestra labor en defensa de la igualdad, la atención a la diversidad, la inclusión o el fomento de la incorporación de la mujer en la ingeniería, me gustaría que se sintieran orgullosos por formar parte de un proyecto donde el alumnado es y seguirá siendo su columna vertebral.

- La formación de los futuros ingenieros y la investigación tienen como objetivo transmitir conocimiento a la sociedad. En su ámbito, ¿cree que hay una suficiente y correcta transferencia de conocimiento, especialmente a las empresas?

- La Escuela Politécnica Superior de Córdoba desarrolla una labor muy intensa de transferencia del conocimiento. Desde su fundación en 1928, se ha caracterizado siempre por mantener fuertes vínculos con el entorno empresarial, promoviendo la innovación y la transferencia en colaboración con numerosas empresas. La cercanía de nuestro Campus al Parque Tecnológico Rabanales 21 y la futura Base Logística del Ejército se presentan como una oportunidad de gran interés para las empresas y nuestros egresados.