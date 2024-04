El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de abril

Hoy en Carmona, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados , por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar al aire libre. La humedad relativa estará en torno al 30%, lo que hará que el día se sienta seco y agradable.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no habrá lluvias que puedan interrumpir tus planes al aire libre. El viento soplará principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h, lo que hará que el día sea agradable y no demasiado ventoso.

En resumen, el día de hoy en Carmona será perfecto para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. Así que no olvides ponerte protector solar, hidratarte bien y aprovechar al máximo este día soleado. ¡Que tengas un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-15T21:02:12.