La madre del Álvaro Prieto cree que podría haber sido "atropellado". Así se expresa en unas declaraciones difundidas por Onda Cero, donde la madre del joven cordobés desaparecido desde el jueves pasado en Sevilla, explica qué es lo que le ha podido pasar a su hijo.

Álvaro, de 18 años de edad, estudiante y jugador del equipo juvenil del Córdoba CF, fue visto por última vez el pasado jueves, 12 de octubre, por la mañana en la estación de tren de Santa Justa.

El joven tenía que coger un AVE para regresar a Córdoba, pero tuvo problemas con el billete y la batería del móvil. Las cámaras de seguridad muestran al joven salir caminando de la estación. A partir de ahí se pierde el rastro de Álvaro.

Declaraciones de la madre del joven

La madre de Álvaro imagina que tras quedarse sin batería, Álvaro "se encuentra impotente, que no puede ni llamar ni comprarse un billete". La familia no podía contactar con el joven porque este no tenía el móvil operativo, estaba sin batería. "Por eso -señala la madre- yo miraba en la cuenta si había comprado otro billete. Entonces, le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él", A partir de ese momento, cree que su hijo pensó "a partir de aquí, tengo que buscarme la manera de irme para Córdoba".

El relato de la madre continúa hasta llegar a su conclusión: "Andando no se iba a venir, pues un coche. Un coche se para y una de dos: o se lo ha llevado el coche y le han hecho de todo o caminando por ahí, le atropella un coche".

Problemas con el billete

Álvaro tenía que viajar en un AVE con destino a Córdoba, pero tuvo problemas con el billete y la batería del móvil. Decidió entonces subir a otro tren sin el correspondiente billete y que no iba a Córdoba, aunque fue detectado por el personal del tren que le invitó a bajar del AVE. Las cámaras de la estación de Santa Justa muestran al joven salir caminando, las últimas imágenes que se tienen de él hasta el momento.

Un dispositivo formado por Policía Nacional y Local, Protección Civil y amigos del jugador desaparecido buscó durante todo el día de ayer pistas sobre el paradero de Álvaro en el entorno de la estación de Santa Justa de Sevilla. Desde primera hora del sábado se rastrearon todos los alrededores de la estación. Distribuidos por zonas, se buscó al joven o pistas sobre su paradero tanto en los puntos más cercanos a las vías como en las calles que discurren en paralelo a la estación y la salida de la misma, siguiendo la pista ofrecida por una mujer que afirma que salió caminando de la estación de Santa Justa y lo vio en la avenida de Kansas City.