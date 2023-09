Solo tres semanas después de que uno de los miembros de 'La Manada', Ángel Boza, pidiera rebajar su condena de 15 años por violar junto a otros cuatro amigos a una joven en Pamplona, otro conocido delincuente sexual siguió su ejemplo e intentó beneficiarse de la ley del 'sí es sí' para tratar de aliviar su pena de cárcel.

Desde prisión, con ayuda de un abogado de oficio, el profesor de música Andrés Díez, condenado a 49 años y 5 meses de prisión por abusar sexualmente de forma continuada de doce alumnas, de entre 6 y 17 años, en el colegio concertado madrileño Valdeluz, presentó un escrito ante la Audiencia de Madrid, el pasado 12 de diciembre, para pedirle "la revisión favorable y a la baja de su condena", en aplicación de la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Agresión en vez de abuso

Pero, al contrario que el violador de 'La Manada', a quien el TSJ de Navarra acaba de bajar la pena de 15 a 14 años de cárcel, el profesor del Valdeluz no verá reducida su condena. La Sección 23 de la Audiencia de Madrid ha emitido un auto, al que ha accedido CASO ABIERTO, en el que rechaza revisar el caso de Andrés Díez, al entender que en su caso la aplicación de la nueva regulación no supone ningún cambio a favor del condenado.

Con la nueva ley, el profesor sería condenado por 12 delitos de agresión sexual y no por abusos, y se le impondría una condena mayor, advierte el tribunal

Es más, el tribunal establece que, con el actual Código Penal, Díez sería condenado por doce delitos de agresión sexual a niñas menores de edad y no por abuso sexual continuado a menores de 13 años con prevalimiento por abuso de autoridad, que es el delito por el que se le castigó en 2018. Añade que, si el profesor fuera juzgado hoy se le impondría una pena mayor, como también advirtió la fiscal en un escrito al que ha accedido este medio: "Teniendo en cuenta que las penas impuestas por todos los delitos en la sentencia son inferiores a la mínima que cabría imponer conforme a la legislación actual, se considera que no procede la revisión de la sentencia".

El auto de la Audiencia de Madrid, fechado el pasado 16 de febrero, desgrana los doce casos por los que el profesor fue condenado a distintas penas de prisión, siendo la más baja de dos años y un día y la más alta de ocho años y nueve meses de cárcel, en este último caso por abusar sexualmente de una alumna desde que la niña tenía 8 años hasta que cumplió 16.

"Le quitaba la mano"

Cuando se descubrieron los abusos, la menor declaró que Díez "sentaba a las chicas sobre sus piernas supuestamente para corregirlas" durante las clases de Piano y Lenguaje Musical que impartía dentro del Valdeluz, dirigido por religiosos agustinos. Entonces, "aprovechaba para hacerme tocamientos por la zona vaginal, el culo y la zona del pecho", añadió.

La víctima explicó que el profesor "a medida que seguían las clases, comenzó a darme picos en la boca, desabrochándome el pantalón para introducir su mano por debajo y hacerme tocamientos por debajo de la zona genital (…) Cuando todo empezó, yo era muy pequeña y no sabía interpretar lo que estaba pasando, le quitaba la mano cuando empezaba a desabrocharme el pantalón".

"Me apretaba las muñecas"

Entonces, según explicó la menor al juez, Díez "me apretaba las muñecas y las rodillas para que estuviera quieta. Me cogía del cuello y a veces me apretaba (…) Cuando yo le pedía que parara porque me hacía daño, Andrés contestaba: 'ya lo sé, por eso lo hago'. Otras veces, decía: '¿Es que no me quieres?' y simulaba que lloraba como un niño. Me giraba la cara y me daba un beso en la boca'".

Según la sentencia que condenó a Díez y también al colegio Valdeluz por su "culpa in vigilando" a la hora de proteger a las víctimas, el profesor aprovechó su posición "para tocar a las menores y satisfacer su deseo e impulso sexual, comenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a manosear piernas hacia ingles y zona vulvar e interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas". De hecho, incluso restregó "en alguna ocasión su pene en sus espaldas o llevando el acusado la mano de alguna de ellas a su miembro, por fuera de la ropa".

Una condena mayor

Mientras abusaba de algunas alumnas, el profesor llegó a "introducirles los dedos", delitos por los que, con la ley del 'sí es sí', recibiría una condena superior. Solo teniendo en cuenta el caso de la niña por la que fue condenado a ocho años y nueve meses (la condena más grave): "Realizando la comparación legislativa, la pena a imponer conforme a la nueva regulación iría de los 9 años y un día a los 12 años, pena superior a la impuesta", concluye el tribunal.

La Audiencia de Madrid recalca en su auto que pese a que el profesor del Valdeluz no fue condenado a "la pena mínima legal posible" con la ley anterior, "en atención a la gravedad" de sus delitos y su "culpabilidad", la pena que se le impuso "es incluso inferior a la prevista en el nuevo Código Penal en la comparativa que se ha de efectuar".