La Fiscalía del Principado de Asturias solicita año y medio de cárcel de cárcel y multa de 2.640 euros para un acusado de injuriar y amenazar de forma continuada al alcalde del municipio asturiano de Llanes, Enrique Riestra, a través de Facebook. La vista oral está señalada el miércoles, 8 de junio, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9,30 horas.

El acusado, a lo largo de los años 2020 y 2021, utilizó las redes sociales para introducir en las mismas comentarios y vídeos en los que, de forma insistente y con intención de desprestigiar al alcalde de Llanes, vertía expresiones tales como: "Chorizo, drogadicto, tóxico, facha, perro, vives en un cubil, lo gastas todo en droga, sé quién es tu camello, yonki de mierda, subnormal, cerdo, hijo de la gran puta, escoria, gilipollas, maricón, tiene dos mujeres, si su mujer supiera sus trapos sucios y con quién pernocta, no paga los 6.000 euros que debe de cocaína, pufista, a ver si te mueres de una puta vez y le mandas este vídeo a tu amiguita", y otras similares.

Asimismo, utilizando las redes sociales, y durante el mismo período de tiempo, profirió contra el alcalde expresiones intimidatorias tales como: «Mi objetivo eres tú, te quiero joder, tu padre te va a tener que sacar con un cable de la mar, soy un lobo solitario y se esperar, espero verte pronto en el tanatorio, te veo en el infierno, no pararé hasta que lo pagues con sangre, te van a putear, a ti no te salva ni la Guardia Civil, llevo once años preparando lo que te tengo preparado», lo que unido a que colgaba fotografías en las que aparecía el propio acusado al lado de la vivienda del alcalde, a que fue visto por la Policía Local de Llanes aparcado en un coche delante su casa el 10 de enero de 2021 y a que en los mensajes demostraba conocer datos personales y familiares de la víctima, así como sus movimientos diarios, provocó un lógico y profundo temor en la misma, que dio lugar a que el Juzgado de Instrucción de Llanes adoptara medidas cautelares de protección, consistentes en prohibir al acusado acudir al concejo de Llanes y aproximarse a menos de 100 metros de su alcalde, y cualquier medio de comunicación con el mismo.

El acusado padece un retraso mental leve asociado a episodios ansioso depresivos y rasgos de personalidad en primer plano con irritabilidad y falta de control de impulsos, lo que junto con una mala adherencia terapéutica puede disminuir en cierta medida su inteligencia y voluntad.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de injurias contra autoridad y de un delito continuado de amenazas. Concurre la atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica. Y solicita que se condene al acusado, por el delito de injurias, a la pena de 11 meses de multa, a razón de 8 euros al día, y por el delito de amenazas, a la pena de 18 meses de prisión. Además, prohibición de aproximación a menos de 100 metros de la víctima y de mantener con la misma cualquier tipo de comunicación por cualquier medio informático, telemático, escrito o verbal, por un plazo de 3 años. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al alcalde de Llanes con 3.000 euros por el daño a su imagen pública y los perjuicios morales irrogados, más los intereses legales correspondientes. Asimismo, se interesa la eliminación de todos los contenidos injuriosos realizados por el acusado contra la víctima en Facebook.