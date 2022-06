La cuenta atrás para la repetición del juicio por el caso Sala ha comenzado. La causa ha llegado a la Audiencia Provincial de Alicante después de que el Tribunal Supremo haya anulado el juicio anterior y obligado a repetirlo otra vez con otro magistrado y un nuevo jurado popular. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la próxima semana se va a proceder al nombramiento del nuevo juez, pero todo apunta a que el juicio no podría celebrarse con la misma rapidez. Por lo menos hasta el año 2023. Las mismas fuentes apuntaron a que en la nueva vista oral tendrían que declarar los mismos testigos que comparecieron en el juicio anterior. Por tanto, no cabría ni la citación de nuevas personas, ni la admisión de nuevas pruebas. En todo caso, podrían recortarse el listado para quitar a algunos de los que ya comparecieron. Aunque la decisión última la tendría que adoptar el nuevo magistrado en caso de que se lo plantearan algunas de las partes llegado el momento.

María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, murió asesinada de dos disparos en la cabeza el 9 de diciembre de 2016, mientras recogía su coche en el negocio de automoción que regentaba su yerno, Miguel López. La Fiscalía y la acusación particular que ejerce Vicente Sala, primogénito de la víctima, reclaman penas que suman 24 años y medio de prisión para López. El procesado salió absuelto en el primer juicio del asesinato de su suegra, pero el Tribunal Supremo ha obligado a repetir la vista oral debido a la destrucción de un primer veredicto que le habría declarado culpable y que la magistrada que presidía el tribunal, Francisca Bru, rechazó porque no estaba suficientemente motivado. El documento se destruyó sin que las partes pudieran consultarlo para valorar si había suficiente motivación o no para este rechazo, motivo por el que el Supremo considera que se vulneraron "irremediablemente" los derechos de las acusaciones.

Una vez que la causa ha llegado desde el Tribunal Supremo, el siguiente paso va a ser el de designar magistrado para presidir al nuevo tribunal del jurado. Las fuentes consultadas en la Audiencia Provincial señalaron que es un trámite que se va a solventar a lo largo de la próxima semana. Sobre el papel, todo sería muy rápido y ágil para celebrar el nuevo juicio, ya que en estos momentos la sección encargada de los asuntos con jurado está al día y con pocos juicios pendientes. Pero, la realidad es que no ocurre lo mismo con la agenda de señalamientos del resto de las secciones de la Audiencia, que están ya al completo en lo que queda de año.

La carga de trabajo de la Audiencia y la duración prevista de la vista oral complican las fechas del señalamiento

"Es complicado sacar tiempo para un juicio que tiene una duración prevista de casi un mes", concretaron las mismas fuentes. No obstante, nada impediría que, si surgiera un hueco para poder señalarlo antes, se pudiera adelantar. Pero ésta no es una causa con preso y por lo tanto no tiene consideración de urgente frente a otros procesos con sus acusados encerrados en prisión. En estos meses, también podrían entrar nuevos asuntos para ser enjuiciados por jurados populares, que tendrían prioridad en la agenda en caso de tener a sus acusados en prisión. La Audiencia está pendiente de recibir varias causas de asesinatos por ajustes de cuentas, hecho que podría motivar nuevos retrasos. Pero la intención que tiene la Audiencia es celebrar la repetición del juicio del caso Sala tan pronto como sea posible. Sin embargo, el estado de las agendas hace complicado que ésta vaya a poder celebrarse antes de 2023.

Las fuentes consultadas por este diario incidieron en que volver a citar a todos los testigos sería una labor sencilla, ya que todas sus direcciones quedaron registradas en el juicio anterior. De momento, se descartaría que las partes pudieran citar ahora a testigos nuevos o a tratar de presentar pruebas nuevas. El juicio se repetiría con los mismos testigos y las mismas pruebas que en el primero. Si alguna de las partes quisiera presentarlos, tendría que ser algo de especial relevancia para el caso y, en todo caso, la decisión última la tendrá el magistrado al que le corresponda presidir al jurado, indicaron esas fuentes.

La Audiencia cuenta con un turno de magistrados para los juicios con jurado y que se va asignando por riguroso orden de llegada. A partir de la próxima semana se efectuará el reparto correspondiente, aunque al juez al que le corresponda también podría plantear si concurre alguna causa por la que deba abstenerse de participar el proceso. Otros magistrados también tendrían que decidir si aceptan o no los motivos que esgrima para apartarse. Del mismo modo, la Audiencia también cuenta con una bolsa de candidatos de jurado que se va renovando cada dos años. La bolsa se selecciona a través de una aplicación informática que selecciona a los candidatos de la población inscrita en el censo. Una vez designado al magistrado y a los posibles jurados, sería cuestión de poner fecha y empezar a citar a los testigos. Las fuentes consultadas explicaron también que es posible hacer un recorte en la lista, en el caso en que las partes decidan que ya no es necesario que algunas personas vuelvan a testificar.