El UD Alcolea Los Ángeles ha denunciado este jueves un robo sufrido en sus instalaciones deportivas, un saqueo del que, en primera instancia, habían informado en redes sociales. Entre los destrozos causados y el material -especialmente cobre y aluminio- sustraído, las pérdidas ascienden a 10.000 euros, según ha confirmado Juan Camacho, presidente del club, a este periódico. Y él lo tiene claro: "Si el seguro no lo cubre, marzo es el último mes del UD Alcolea Los Ángeles".

Cuando Camacho ha llegado en la mañana de este jueves a las instalaciones de su equipo, ha percibido ciertas anomalías. Al entrar, con un simple vistazo, ha podido comprobar cómo algunas entradas estaban forzadas. Los cristales en el suelo también han alertado de que había pasado algo. Al principio, el presidente ha constatado que faltaban las puertas de aluminio. Pero a eso ha tenido que sumar dos macutos con equipaciones y 12 balones de fútbol. Y lo peor estaba por venir, porque de los focos habían extraído todo el cobre, lo cual deja las instalaciones sin electricidad.

El club ha puesto en manos de la Policía Nacional el asunto, pero, según ha asegurado Camacho, no han encontrado huellas en el escenario. El mayor temor del presidente del UD Alcolea Los Ángeles es que el seguro no cubra estos destrozos. Entonces, cree que no habría futuro para la institución deportiva. Según el peritaje, la cifra ascendería a 10.000. Y los padres se han ofrecido a poner parte del dinero, pero, en opinión de Camacho, es demasiado.

"Si el seguro no lo cubre, marzo es el último mes del UD Alcolea Los Ángeles" Juan Camacho - Presidente del UD Alcolea Los Ángeles

El responsable del club, que ha trasladado el problema al Ayuntamiento de Córdoba, asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda y afirma que desde el Consistorio no llegará ningún apoyo económico. Por el contrario, sí que ha agradecido el apoyo recibido por otros clubes de la ciudad como el Apademar o el Salvador Allende. Mientras espera una solución, Camacho explica que solo puede hacer algún tipo de actividad por las mañanas.

Con este, ya son cuatro los robos sufridos por el club en los últimos años, según el presidente. Pero este ya ha sido la gota que colma el vaso para él. "No te quedan ganas, moralmente...", ha expresado. El último, explica, fue antes de la pandemia. Ahora, Camacho espera poder hacer frente a este nuevo golpe. "Al menos por los niños", ha concluido.