Los percebes han subido ya un 37 por ciento estas semanas, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La mayor demanda y la oferta limitada disparan los precios. Un efecto similar se produce en la cocaína, que puede subir entre un 20 y un 30 por ciento su precio en las semanas de Navidad, según explica a CASO ABIERTO uno de los responsables de la lucha antidroga en España.

Narcos y católicos

"Los grandes narcos colombianos son católicos y en Navidad se retiran a su finca o su hacienda, como ellos la llaman. Pasan allí las fiestas con sus familias", afirma un veterano policía. Por tanto, añade, los grandes envíos de cocaína hacia España se hacen durante el mes de noviembre.

Ese retiro espiritual de los grandes narcos tiene consecuencias económicas muy beneficiosas para ellos. Después de llegar a España, esos últimos envíos de droga del año se ocultan hasta que llegan las fechas navideñas.

20 por ciento más

El objetivo, explican fuentes de la lucha antidroga, es subir el precio de la cocaína. "Hay mucha más demanda en las fiestas de Navidad y basta con dejarla enfriando para que el precio suba. El precio mayorista de un kilo de cocaína puede pasar esta Navidad de 25.000 euros el kilo a unos 30.000 euros el kilo", un 20 por ciento de aumento, según las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes recuerdan que, en navidades anteriores, especialmente durante la última semana del año y primera del siguiente, la demanda de cocaína en España crecía tanto que el precio de esa droga se disparaba, llegando a alcanzar hasta los 34.000 euros el kilo en la venta al por mayor, un aumento de casi el 40 por ciento, como el de los percebes para las cenas de Nochevieja.

Los beneficios no llegan solo a los mayoristas, los grandes traficantes, cada eslabón de la cadena sube también sus tarifas y sus comisiones. Todos ganan, ya sean transportistas o comisionistas.

Peor calidad

Sin embargo, el consumidor de calle no nota el aumento de precio. "El gramo de cocaína se mantiene siempre estable, entre 55 y 60 euros, para seguir teniendo enganchados a los clientes", explica un policía.

¿Cómo se consigue esa estabilidad de precios, también en Navidad? Bajando la calidad (pureza) de la droga y subiendo los riesgos para la salud. "Se corta más la droga, se mezcla. De un kilo de cocaína, después de cortada y mezclada, pueden llegar a sacar tres kilos para la campaña de Navidad".

El hachís, no

Ese aumento de precios por Navidad no se traslada a la otra droga más consumida en España, el hachís. "Los traficantes de hachís no celebran la Navidad, ellos hacen Ramadán. Es en ese periodo religioso musulmán cuando se nota que baja la oferta y suben los precios", comenta un agente antidroga. "En estas fiestas, el hachís no sube el precio; hay, eso sí, una horquilla enorme, según la calidad. Un kilo bueno puede valer unos 1.200 euros, pero el precio, según dónde y cómo, se puede disparar".