Córdoba gana peso en el mapa del emprendimiento tecnológico andaluz

En el ecosistema de la innovación ya no basta con generar buenas ideas. El desafío consiste en transformarlas en proyectos empresariales capaces de encontrar mercado, evolucionar con rapidez y competir en entornos cada vez más exigentes. En ese proceso, Córdoba está consolidando un espacio propio dentro del panorama tecnológico andaluz.

El Patio, el hub cordobés de Andalucía Open Future —la iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía, y Telefónica, junto al Ayuntamiento de Córdoba mediante el IMDEEC— ha incorporado cinco nuevas startups en su primera convocatoria de 2026 para iniciar un programa intensivo de aceleración empresarial.

La convocatoria general ha reunido cerca de un centenar de solicitudes y ha concluido con la incorporación de 25 proyectos distribuidos entre los hubs de Sevilla, Málaga, Almería y Córdoba. Los equipos seleccionados trabajan en ámbitos diversos como inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad, agrotech, biotecnología o soluciones vinculadas a energía y movilidad.

El dato confirma una evolución que Andalucía viene experimentando en los últimos años: el emprendimiento tecnológico gana protagonismo, aumenta su especialización y genera propuestas conectadas con necesidades concretas del mercado.

En este contexto, Córdoba continúa reforzando su papel como entorno de desarrollo empresarial y atracción de iniciativas innovadoras. Con esta nueva convocatoria, El Patio alcanza las 13 empresas alojadas en lo que va de año, incorporando cinco nuevos proyectos a las ocho startups que ya desarrollaban allí su actividad.

El espacio de aceleración El Patio es el punto de encuentro del emprendimiento y la innovación en Córdoba. / Telefónica

Las cinco startups que llegan a El Patio

Los proyectos seleccionados reflejan distintos perfiles. Entre ellos destaca Aterriza en Córdoba, una iniciativa que convierte la llegada de talento internacional en una oportunidad para el territorio. Su propuesta facilita procesos vinculados al aterrizaje profesional y personal —desde la vivienda hasta la documentación o la integración administrativa-, una cuestión cada vez más estratégica para ciudades como Córdoba.

La nueva promoción también incorpora Fluxcore, especializada en crecimiento digital para ecommerce y empresas SaaS mediante inteligencia artificial; RelavaTP, orientada a optimizar procesos industriales a través de herramientas digitales; NEXT-USTRIAL, que plantea nuevas formas de conectar compañías con profesionales cualificados, y Fluency Circles, centrada en mejorar la calidad de las relaciones profesionales mediante mecanismos de transparencia y confianza.

Las startups seleccionadas comienzan ahora un itinerario de aceleración de ocho meses —dividido en dos fases de cuatro— en el que trabajarán sobre validación de negocio, desarrollo comercial y preparación para futuras rondas de inversión. El programa incorpora acompañamiento experto, sesiones de formación y acceso a conexiones con el ecosistema emprendedor. empresas que nacen desde el territorio, pero diseñadas para operar en mercados amplios y con modelos escalables.

Dentro de este modelo, Telefónica mantiene una apuesta sostenida por el emprendimiento como vía para impulsar innovación y actividad económica. Su participación en Andalucía Open Future responde a una visión de innovación abierta que busca conectar nuevas capacidades empresariales con conocimiento especializado y oportunidades reales de crecimiento.

“Telefónica tiene el compromiso de ofrecer más y mejores servicios para el cliente. Para ello, uno de nuestros objetivos es retener y atraer a los mejores profesionales adaptados a las necesidades del sector. Con iniciativas como Andalucía Open Future, generamos condiciones para que ese conocimiento pueda desarrollarse y quedarse en Andalucía”, ha señalado Joaquín Segovia, director del Territorio Sur de Telefónica España.

Desde 2014, Andalucía Open Future ha recibido más de 1.800 solicitudes, ha acelerado 542 proyectos y ha contribuido a consolidar 367 empresas. Cerca de la mitad termina el programa generando ingresos y el 24% logra acceder a inversión.