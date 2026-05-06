¿Subida en la factura de la luz? Quizá no sea la tarifa, sino nuestro hogar

La inestabilidad política, los problemas de suministros y la volatilidad de los mercados han revolucionado la economía global que, en las últimas semanas, apunta hacia una única dirección: la subida imparable de los precios y, en especial, de la energía. Ante esta situación, gran parte de la sociedad experimenta una sensación de incertidumbre, ya que parece que no existe una forma real de reducir el gasto energético.

El uso de la tecnología constructiva puede suponer un ahorro de hasta el 40 % en la factura de la luz.

Pero, ¿y si el problema no estuviera en las tarifas, sino en la forma eficiente en la que se usa la energía? ¿Y si los hogares, que deberían proteger del calor y del frío, están trabajando en contra?

Mirar la vivienda como un gasto a largo plazo

A la hora de valorar una vivienda se tienen en cuenta tres factores: los metros cuadrados, la ubicación y el precio del metro cuadrado. Sin embargo, existe un cuarto factor que afecta directamente a la economía familiar y que tiene efecto cuando se reside en el inmueble: el uso y el mantenimiento de la vivienda.

El uso y el mantenimiento de la vivienda es clave. / Baublock

En el precio inicial del edificio y en la cantidad que se debe pagar cada año por los suministros de gas y electricidad influye la calidad de las tecnologías constructivas. En Andalucía, donde el clima se caracteriza por un calor extremo en verano y frío en invierno, este factor se vuelve decisivo.

¿Qué dicen los números?

La Universidad de Cádiz llevó a cabo, en colaboración con Baublock, único productor de hormigón celular curado en autoclave (HCCA) en España, con fábrica en el Puerto de Santa María, unas pruebas de seguimiento de consumo energético en edificaciones. Los especialistas construyeron dos edificios idénticos en superficie, distribución y orientación. La única diferencia entre ambos residía en los materiales de las paredes.

Primer edificio

El primer edificio se levantó siguiendo la tecnología clásica: el conocido sistema de fachada ‘tradicional’ o ‘capuchino’, que son muros multicapa con materiales convencionales.

La elección de la tecnología constructiva es cuestión de estética, tradición y de finanzas personales. / Baublock

Segundo edificio

El segundo edificio se construyó utilizando bloques modernos de hormigón celular curado en autoclave, una tecnología que está ganando popularidad en España y en Portugal, aunque todavía suele percibirse como ‘poco convencional’.

Resultados reveladores La medición del consumo energético de ambas viviendas se realizó en condiciones de uso reales: En invierno , el segundo edificio requirió un 16 % menos de energía para la calefacción.

, el segundo edificio requirió un 16 % menos de energía para la calefacción. En verano, época en la que se afronta un mayor gasto debido al uso del aire acondicionado, la diferencia alcanzó un 40 %.

Estas cifras demuestran que la elección de la tecnología constructiva no es solo una cuestión de estética o de tradición, sino también de finanzas personales, pudiendo alcanzar, como en este caso, un ahorro de hasta el 40 % en nuestras facturas de luz si tomamos la decisión adecuada.

¿Por qué ocurre esto?

Cada material tiene una capacidad distinta para conservar el calor y el fresco. Por ejemplo, si una vivienda se construye sin tener en cuenta la eficiencia energética, se convierte en un ‘colador’ de energía: en verano, el frío del aire acondicionado se escapa al exterior a través de las paredes, forzando al equipo a trabajar al límite. En invierno, el calor se escapa de la misma manera.

Eficiencia energética de una vivienda en España. / Baublock

De esta forma, los enfoques constructivos modernos permiten romper con esta dinámica. Se trata de conseguir que las paredes del hogar regulen el flujo de energía en lugar de expulsarla a la calle.

Replantear el enfoque

El precio del gas y de la electricidad se ha convertido en un rehén de la situación política externa. Ante este acontecimiento, hacer que la vivienda sea energéticamente menos voraz es la única oportunidad para ganar estabilidad económica. Y todo empieza con elegir de forma consciente las tecnologías que forman parte de la vivienda, apostando por aquellas que ya han demostrado su eficiencia en pruebas reales.

Familia en una casa que es energéticamente eficiente. / Baublock

Los nuevos compradores de vivienda deben ser conscientes y partícipes de los materiales que se emplearán en su futuro hogar, ya que esto tendrá un impacto real en sus bolsillos durante toda su vida.