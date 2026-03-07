Carmen Donoso: «Sin el sindicalismo no se entendería el feminismo»

Carmen Donoso es una mujer con muchas inquietudes. Desde que ocupó el puesto de secretaria de Igualdad en UGT Servicios Públicos de Córdoba no ha dejado de batallar para que los derechos laborales de las mujeres sean efectivos en sus puestos de trabajo, en sus puestos al servicio de la ciudadanía. Nos confiesa que es fundamental que todas las empresas e instituciones tengan aprobado e instaurado un plan de igualdad que garantice esos derechos.

¿Podría entenderse la lucha feminista actual sin el trabajo que realizan los sindicatos?

La lucha feminista y el sindicalismo deben ir de la mano en el ámbito laboral, ya que muchas de las desigualdades que afectan a las mujeres se dan en este ámbito: la brecha salarial, techo de cristal, suelo pegajoso, gueto de terciopelo, la precariedad, las dificultades para conciliar o las situaciones de acoso, entre otras. Y es precisamente ahí donde la acción sindical actúa.

Somos el instrumento que permite convertir las reivindicaciones feministas en derechos reales dentro de las empresas. A través de la negociación colectiva, de los planes de igualdad o del acompañamiento a las trabajadoras que sufren discriminación, contribuimos a que la igualdad no sea solo un principio, sino una realidad en los centros de trabajo.

Sin la organización colectiva de las trabajadoras y trabajadores, muchos de los avances en igualdad no habrían sido posibles ni tendrían hoy una aplicación efectiva.

¿Qué mecanismos de protección de la igualdad existen dentro de los organismos y empresas públicas?

En el sector público existen varios instrumentos para proteger la igualdad entre mujeres y hombres: los planes de Igualdad, los protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo, las comisiones de igualdad y la propia negociación colectiva. Además, la normativa obliga a las administraciones a promover medidas de conciliación, formación en igualdad y procesos de selección basados en la igualdad de oportunidades y de no discriminación.

Los planes de igualdad permiten poner en marcha medidas para corregir posibles desigualdades en los diferentes ejes o materias como la selección y contratación, la formación, la promoción profesional, condiciones de trabajo (auditoría salarial y valoración de puestos de trabajo), conciliación y corresponsabilidad, retribuciones, infrarrepresentación femenina, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, salud laboral, comunicación y lenguaje no sexista, violencia de género y protocolos LGTBI+. Además, suelen existir comisiones o unidades de igualdad donde participan también los sindicatos para hacer seguimiento de estas medidas. En definitiva, son instrumentos que buscan que la igualdad de oportunidades y de no discriminación no se quede solo en la ley, sino que se aplique realmente en el día a día.

¿Dispone toda el área pública en Córdoba de sus consiguientes planes de igualdad?

En el sector público, algunos de los planes de igualdad ya han sido aprobados y registrados, pero otros están en proceso de seguimiento o renovación y otros tantos organismos del área pública en Córdoba aún no cuentan con este plan, y es fundamental asegurar que se implanten y se cumplan para que la igualdad sea efectiva y no solo un compromiso sobre el papel. Debemos destacar que estamos presentes en diferentes mesas de negociación de planes de igualdad en empresas del sector de enseñanza concertada, asociaciones o sanidad privada. Desde el sindicato insistimos en que no basta con tener el plan aprobado. Hay que aplicarlo, evaluarlo y dotarlo de recursos para que realmente tenga efecto.

Carmen Donoso, a la izquierda, junto a la secretaria de Igualdad de UGT Córdoba, Paqui Haro. / UGT SP Córdoba

¿Recibe el sindicato muchas reclamaciones que tengan relación con la igualdad o la discriminación en el trabajo en Córdoba?

Sí recibimos consultas y reclamaciones relacionadas con desigualdad, conciliación, brecha salarial o situaciones de acoso. Muchas veces no llegan como denuncias formales, sino como dudas o peticiones de asesoramiento. Nuestro trabajo es escuchar, orientar y acompañar a las trabajadoras especialmente a las de los sectores más precarios, como ayuda a domicilio, para que conozcan sus derechos y puedan defenderlos.

Otro motivo esencial es la conciliación. Muchas trabajadoras nos cuentan las dificultades que encuentran para ejercer sus derechos de cuidados sin que esto penalice su promoción o sus complementos salariales. Por ello, para nuestra labor es fundamental estar presentes en la negociación de los planes de igualdad y de los convenios colectivos.

¿Qué debe hacer una trabajadora de un servicio público ante un caso de discriminación en su trabajo?

Los pasos a seguir son claros: lo más importante es que busque apoyo inmediato en su sección sindical o delegada de igualdad antes de actuar en solitario. Nosotras la asesoraremos con total confidencialidad. El siguiente paso es activar el Protocolo de Acoso o Discriminación, que es un derecho legal para abrir una investigación con garantías. Además, le pedimos que recopile todas las evidencias posibles, como correos, mensajes o cuadrantes. A partir de ahí se pueden activar los protocolos internos, acudir a la vía administrativa o, si es necesario, a la vía judicial. Lo fundamental es saber que existen herramientas para defenderse.

¿Qué objetivos principales se marca UGT Servicios Públicos de Córdoba en el área de la mujer?

Desde la Secretaría de igualdad de UGT Servicios Públicos de Córdoba, nuestro objetivo principal es que la igualdad sea real dentro de los centros de trabajo del sector público. Trabajamos para mejorar los planes de igualdad, reforzar las medidas de conciliación, combatir la brecha salarial y prevenir cualquier forma de acoso o discriminación. También apostamos por la formación en igualdad y por aumentar la presencia de mujeres en los espacios de decisión.

Desde el sindicato trabajamos para que la perspectiva de género se integre de forma real y transversal en todas las políticas públicas y ámbitos de gestión: empleo, vivienda, salud, discapacidad, investigación, innovación o servicios sociales. No se trata solo de hablar de igualdad, sino de que cada decisión, programa o medida tenga en cuenta cómo afecta de manera diferente a mujeres y hombres. Para nosotras y nosotros es un eje estratégico y una herramienta clave para detectar desigualdades, corregirlas y garantizar que las políticas públicas respondan de verdad a las necesidades de toda la ciudadanía.