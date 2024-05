La ley abolicionista del PSOE, en riesgo: el PP no la apoya y podría no ser admitida a trámite

Contra todo pronóstico, la ley abolicionista de la prostitución impulsada por el PSOE podría este martes decaer y no ser admitida a trámite en el Congreso. El PP, el único partido que comparte los principios en los que se sustenta la norma, ha pedido a los socialistas que retiren la ley y busquen un consenso amplio en el seno del pacto de Estado contra la violencia de género pero los socialistas se niegan a retirar su propuesta.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alegado que la iniciativa legal, que busca penalizar todo tipo de proxenetismo, "no se puede retirar porque da una oportunidad a la palabra" y al debate, en sede parlamentaria. Y ha dejado caer que todo indica que el PP, aunque todavía no lo ha confirmado, votará en contra. "No lo ha confirmado, espero que se abstengan, pero el discurso en la tribuna no es nada halagüeño", ha reconocido, además de considerar que es "difícil" que la ley sea admitida a trámite.

La pasada legislatura el PSOE presentó una iniciativa similar, destinada a penalizar todo tipo de proxenetismo y a los clientes de las prostitutas, que sí fue tomada en consideración con el apoyo del PP y el rechazo de la mayoría de partidos de izquierda, que consideran que endurecer el Código Penal solo provocará más vulnerabilidad y precariedad a las mujeres que se prostituyen.

Los reproches del PP

Pero este martes los populares se han mostrado muy duros con la propuesta socialista, por el fondo y por las formas. El PP ha reprochado al PSOE que la pasada legislatura dejara morir su iniciativa, al ampliar durante cuatro meses el plazo de presentación de enmiendas y una vez superado este trámite, no convocar nunca la ponencia para estudiarlas.

Sin el apoyo o la abstención del PP, la norma previsiblemente decaerá porque no será apoyada ni siquiera por Sumar. Se trata de la primera vez que los dos socios de coalición votarán de manera diferente en el Congreso esta legislatura y si la ley no sale adelante, la primera vez que decae una iniciativa socialista. En la etapa anterior, sucedió en varias ocasiones por los choques con Podemos y la debilidad del PSOE, pero con Sumar sería el primer desencuentro parlamentario importante.

La propuesta de ley del PSOE propone ampliar el delito de proxenetismo, para que no haya que demostrar que se ha ‘explotado’ a la mujer en el proceso judicial, lo que hace que en 2021 solo se condenara a un proxeneta. Asimismo, propone penas de dos a cuatro años para los dueños de prostíbulos u otras personas que “con ánimo de lucro y de manera habitual destinen un inmueble a favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento”. Y también plantea por un lado, que se multe a los clientes, y a las mujeres explotadas, que se las declare víctimas.

Los argumentos de Sumar

Pero, según Sumar, se trata de una ley “electoralista” y “punitivista” que dejará en situación de "más precariedad y clandestinidad" a las mujeres porque no recoge ningún tipo de ayudas para las personas que ejercen la prostitución o itinerarios de empleabilidad. “Cuando hablamos de mujeres que ejercen la prostitución, hablamos de desigualdad, de racismo estructural, de transfobia y de pobreza y la ley no aborda soluciones a esas cuestiones estructurales, lo que nos impide darle apoyo”, ha argumentado la diputada de Sumar Gala Pin.

En la pasada legislatura, el grupo confederal de Unidas Podemos dio libertad de voto. Los ‘comuns’ votaron en contra pero Podemos e IU -este último tradicionalmente abolicionista- apoyaron la iniciativa. Sin embargo, los de Yolanda Díaz han decidido votar ahora, en bloque, en contra, porque considera que es un “error”, que en un momento de auge de la extrema derecha, el PSOE presente una propuesta que “divide al movimiento feminista”.

“Frente a eso, unidad. Frente a una propuesta que busca seguir estigmatizando a las mujeres, que no va a la raíz de los problemas, vamos a votar en contra y unidos”, ha subrayado Aina Vidal, de En Comú Podem.

Podemos, que no forma parte de Sumar, se abstendrá pero por motivos similares a los expresados por Sumar en contra.