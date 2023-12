No cabe duda de que España acoge destinos y lugares preciosos que poco o nada tienen que envidiarle a otros mundialmente conocidos. Muchas veces, no hay que irse a grandes monumentos como la Alhambra, la Sagrada Familia o La Giralda. Y es que, hay joyas desconocidas, pero que sí o sí se tienen que visitar. Una de ellas es la catalogada por muchos como "Petra española", un recinto espectacular que no tiene mucho que envidiarle al de Jordania y sobre todo, ¡está a una hora en coche de Córdoba!

La Petra de España El Coto Las Canteras es un espacio con más de mil años de historia como cantera. En este lugar, ubicado a las afueras de Osuna (Sevilla) y a una hora y diez minutos aproximadamente de Córdoba, se extraía, hasta los años 60 del siglo pasado, piedra arenisca que posteriormente se utilizaba en la construcción de edificios y palacios de la zona. La calle más bonita de España está a solo una hora de Córdoba y es patrimonio mundial Por este emplazamiento han pasado íberos (s.V a.C), romanos y árabes. A finales del siglo XX, se decidió revitalizar el coto, de propiedad privada, que actualmente vive un importante auge de su popularidad gracias en parte a las redes sociales. También ha sido escenario de conciertos de artistas como Raphael o Antonio Orozco. ¿Por qué lo llaman así? La magia de este lugar es gracias a la intervención del escultor Francisco Valdivia quien, entre 2004 y 2006, utilizó las imponentes rocas del lugar para tallar en piedra diferentes monumentos o esculturas, como un templo, el llamado "relieve de la vendimia" de 13 metros de altura, o un león de 14.500 kilos de peso. Lejos de desentonar, lo cierto es que la obra de Valdivia se mimetiza a la perfección con el entorno, donde las rocas alcanzan los 25 metros de altura. Además, hay restos de la actividad pasada, entre las que destacan la ermita de la Vía Saca, del siglo XVII, así como diferentes tumbas excavadas en la roca. Recorrer este espacio por momentos te traslada a Oriente y nada parece indicar que estás en Sevilla. Entrada: precios y horarios El precio de la entrada individual al Coto de las Canteras es de 4 euros, aunque los menores de 10 años tienen entrada gratuita, mientras que los grupos de doce personas mínimo, es de 3,50 euros. La calle más bonita de España está a solo una hora de Córdoba y es patrimonio mundial El horario es de martes a viernes de 10 a 13.30, sábados de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingos y festivos de 10 a 14 horas. Se ofrecen visitas guiadas en domingos y festivos a las 11, 12 y 13 horas a un precio de 5,50 euros por cabeza.