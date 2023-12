España en general, y Andalucía en particular, cuenta con infinidad de lugares preciosos y que es obligatorio visitar, al menos una vez en la vida. No en vano, es el quinto país del mundo con más patrimonios de la humanidad otorgados por la Unesco. Además de catedrales, acueductos y palacios, otros de los espacios que albergan mayor belleza son las calles. Una muestra de ello lo tenemos precisamente en Córdoba, donde se encuentra una de las más bonitas del país, como es la calleja de las Flores. Sin embargo, la más bonita de España no se encuentra en la capital, pero sí muy cerquita de ella. Esta es la calle más bonita de España, que está a solo una hora en coche de Córdoba.