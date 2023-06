La sequía es uno de los efectos del cambio climático que más se deja sentir en Andalucía. A pesar de las últimas lluvias, se prevé que este fenómeno se extienda en el tiempo y sea cada vez más recurrente, afectando a los acuíferos de la región y agravando la escasez de agua. Se trata de uno de los grandes desafíos climático que hay que afrontar y desde Aguas de Montilla, empresa que se encarga de la gestión del ciclo integral del agua en Montilla, hace tiempo que se trabaja en ello con el foco puesto en promover la eficiencia y la innovación del servicio como fórmulas para optimizar al máximo el uso de un recurso fundamental como es el agua.

Una de las grandes apuestas se centra en avanzar en la reutilización de este recurso y por ello participa de manera activa en el proyecto Reutivar 2.0, cuya segunda fase ya se ha puesto en marcha. Una iniciativa con la que se pretende desarrollar un modelo de riego sostenible del olivar para las zonas rurales de Andalucía, en el que se unifiquen el riego con aguas regeneradas, la optimización del tratamiento de regeneración al uso específico del olivar, el desarrollo de un sistema de riego de precisión basado en sensores remotos y en el uso de las nuevas tecnologías. De esta manera, el agua de la depuradora (EDAR) de Montilla está siendo reutilizada para el riego de los olivos, adaptándose a las especificaciones propias de estos cultivos y generando un modelo que exportar a otras zonas de Andalucía.

El objetivo de Aguas de Montilla es conseguir que esta planta se convierta en una ecofactoría, una ‘fábrica’ de recursos que reutiliza el agua para nuevos usos (riego, agrícola e industrial), que genera energía a través del propio proceso de depuración, como el biogás que se produce por el tratamiento de lodos, de la que puede autoabastecerse. Asimismo, utiliza energía renovable, gracias a los paneles solares instalados en la planta. Ya son varias las instalaciones fotovoltaicas instaladas en distintos equipamientos resaltando el de la propia EDAR, con el objetivo de alcanzar un ahorro energético gracias a esta infraestructura de unos 160.000 Kw al año.

La apuesta digital que se está realizando en el municipio y la mejora de infraestructuras es otra de las bases del desempeño de Aguas de Montilla, con el objetivo de lograr que el municipio sea cada vez más resiliente ante los efectos del cambio climático, más ecológico y sostenible. Gracias a la localización y reparación inmediata de fugas utilizando para ello sistemas innovadores (caso de los detectores de ruido o los gases trazadores) y de la renovación inteligente de redes.

Así mismo, se continúa con los trabajos de sectorización del sistema de agua, con la que se divide la red general en pequeños sectores con el fin de facilitar su gestión. Al dividir la red, se consigue obtener información más precisa y relevante sobre el estado actual del sistema y ofrece la capacidad de detectar en tiempo real nuevas fugas de agua, al acotar las zonas. De esta forma, también se facilita una actuación inmediata para la solución de incidencias sin que afecte a otras zonas. Asimismo, con este sistema se dispone de un registro histórico de los datos medidos para su posterior análisis.

En las últimas semanas se ha realizado una microsectorización que ha permitido medir un valor alto de consumo en la zona, detectando varias fugas y logrando una recuperación de 300 m3/día de agua.

Por otro lado, se ha realizado la regulación de presiones en varias zonas, herramienta que consigue reducir las fugas de agua y mejorar la eficiencia energética. Los beneficios de la regulación de la presión en los sistemas de abastecimiento incluyen no sólo la reducción del número y caudal de fugas para la conservación de agua, sino que mejora la garantía de abastecimiento a los vecinos al reducirse el menor número de averías y actuaciones sobre la red.

Fomentar un consumo responsable

Además de la aplicación de soluciones digitales, Aguas de Montilla también fomenta entre la población un uso responsable del agua con campañas de sensibilización y concienciación, que se han reforzado en este último año debido a la situación de escasez del recurso.

Una de las medidas puestas en marcha recientemente ha sido la campaña ‘Sin agua la vida se complica’, que a través de mensajes muy ilustrativos y visuales pone de manifiesto cómo las tareas cotidianas pueden verse afectadas ante la falta de agua. Estos mensajes están acompañados por una serie de consejos sobre el uso responsable del agua divididos en diferentes espacios de una vivienda. Así, en la cocina se recogen recomendaciones como cerrar el grifo mientras se enjabona los platos, poner el lavavajillas cuando esté en plena carga o enjuagar la fruta en un recipiente. Para el baño hay indicaciones como no tener el grifo abierto mientras se lavan los dientes, recoger agua en un recipiente mientras se calienta el agua para usarla para riego o instalar sistemas economizadores. En el jardín, revisar posibles fugas, evitar el uso de la manguera para limpiar o evitar regar en las horas de más sol para que no haya evaporación. En el caso de contar con piscina, se expone la necesidad de taparla para evitar la evaporación, tener un mantenimiento adecuado para que no se pierda o instalar pulsadores automáticos si se cuenta con duchas en el exterior.