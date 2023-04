En torno al 40% de los menores de edad están expuestos al humo del tabaco. Por eso el Institut Català d'Oncologia (ICO) arranca en mayo la prueba piloto de un proyecto que promueve los hogares libres de humo ('smoke-free homes') en Cataluña, para lo que reclutará, de entrada, a 40 familias de Barcelona y de su área metropolitana. El objetivo es llegar a 400 hogares. Dejar de fumar en casa, además de proteger a los niños, disminuye el número de cigarrillos consumidos por el fumador. "Sabemos que la prevalencia del humo en casas con niños es alta, porque la ley regula bares y restaurantes pero no el ámbito privado", señala Cristina Martínez, adjunta a la Unidad de Control del Tabaco del ICO. El estudio, que se enmarca dentro del Fondo de Investigación en Salud (FIS) del Instituto de Salud Carlos III, está basado en una investigación estadounidense cuya realidad se busca ahora adaptar a Barcelona y su entorno.

Un 58% de la población general (incluidos fumadores y no fumadores) de España tiene como regla estricta no fumar dentro de casa. Pero más del 40% lo permite a veces o siempre. Sorprende que el 13% de las casas de no fumadores sí permiten fumar dentro. Entre personas fumadoras, solo el 32% tiene la regla de no fumar dentro de casa. "Mientras las políticas llegan a lugares públicos [la Conselleria de Salut anunció en septiembre que prohibirá fumar en terrazas, entradas de escuelas y marquesinas de bus, pero esta ley aún no ha entrado en vigor], necesitamos hacer algo en los hogares privados", señala por su parte Olena Tigova, investigadora de la unidad.

La experiencia de EEUU demostró que entre el 38% y el 60% de los participantes en el proyecto aceptaba la regla de no fumar en casa. Es siempre una norma "voluntaria", señalan las investigadoras del ICO. "Es una manera de hacer intervenciones allí donde la regulación actual no llega", apunta Martínez. El ICO accederá a esas familias a través de las asociaciones de familias de alumnos (las afas) de las escuelas. "Veremos si esta manera de llegar a los hogares funciona o no", dice Tigova. De momento, esto es un estudio en torno a proyecto que, de tener éxito, se implantará en el territorio.

¿Cómo funciona?

Para participar en este estudio es obligatorio que en la familia haya un fumador y que se permita fumar dentro de casa. Las familias, llamadas por el afa de la escuela, decidirá si quiere participar o no en el proyecto. Si es así, rellenará un cuestionario y acudirá a la Unidad de Control del Tabaco del ICO. Ahí comenzará el contacto con la familia. La unidad la invitará a medir la cantidad de nicotina en su casa con un medidor que le proporcionará. La medición se volverá a realizar al acabar el estudio, seis semanas después. Además, las familias recibirán llamadas, materiales, guías para avanzar en un hogar sin humo. A los tres meses el ICO hará una entrevista telefónica a la familia para ver si ha cambiado algo y luego a los seis.

"Es la primera vez que se hace un estudio de este tipo en España. El principal objetivo es disminuir la exposición de menores en el hogar, aunque en otros países vimos que normalmente participar en este proyecto disminuye el número de cigarrillos y provoca más intentos de dejar de fumar", señala Martínez. "Además, las casas sin humo también se ponen como regla no fumar en el coche", añade Tigova.

Coto al tabaco

La Unidad de Control del Tabaco del ICO reclama que entre en vigor ya la prohibición de Salut de fumar en terrazas, entradas de escuelas y marquesinas de bus. Además, está a favor también de subir los precios del tabaco. "Estamos a favor de hacer más inaccesible el tabaco, como prohibir fumar en los parques [aunque no sean infantiles] o dejar de vender dispositivos electrónicos en gasolineras", señalan Martínez y Tigova. También de otras medidas como el empaquetado neutro o subir el impuesto del tabaco de liar, que es menor que el del industrial.