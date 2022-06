La campaña de la declaración de la renta de 2021 encara su última semana y muchos contribuyentes apurarán hasta el último momento para presentar este trámite anual. Hacienda tiene preparada una batería de sanciones para aquellos que comentan un error o no la entreguen a tiempo. ¿Aún no has presentado tu declaración de la renta? Es primordial que aquellas personas que están obligadas a hacer su IRPF no se olviden y lo hagan de forma correcta antes del 30 de junio.

La plataforma TaxDown quiere evitar a los contribuyentes españoles estos problemas y ayudarles a presentar la declaración de la renta con el máximo ahorro y en muy poco tiempo. El ahorro medio de los usuarios de Taxdown se sitúa alrededor de los 400€ llegando en algunos casos hasta los 1.000 aplicando las deducciones correspondientes. “Hasta la fecha, nuestra empresa ha logrado el récord nacional para una empresa privada en número de declaraciones de impuestos presentadas. El año pasado, gestionamos más de 193 millones de euros en impuestos para nuestros “taxers”, ahorrándoles más de 17 millones de euros.” señala Enrique García, CEO de TaxDown, quien junto a Álvaro Falcones y Joaquín Fernández fueron los creadores de esta plataforma española de asesoramiento fiscal online hace ya más de cuatro años. La ventaja de TaxDown está en su algoritmo y en sus asesores fiscales Precisamente para asegurar el máximo ahorro en la declaración, TaxDown ha desarrollado un algoritmo propio, que cruza los datos fiscales con los datos personales de cada contribuyente y así es como detecta todas las deducciones autonómicas y estatales aplicables, que no están reflejadas, por defecto, en el borrador que propone Hacienda. Así, la plataforma mejora en un alto porcentaje los resultados del borrador inicial ofrecido por Hacienda. Este sistema permite a los usuarios presentar su declaración con sencillez y rapidez, 100 % online y con el apoyo de los asesores fiscales de TaxDown, que están disponibles para solventar cualquier incidencia que pueda surgir, acompañando a los contribuyentes a lo largo de todo el proceso. Regístrate en TaxDown aquí Las sanciones más comunes de Hacienda Una de las sanciones más recurrentes es aquella por no presentar el IRPF a tiempo, en el que se abren dos escenarios. En el caso de que la declaración de la renta salga a pagar, el contribuyente tendrá que desembolsar el resultado y una multa. De acuerdo a los expertos fiscales de la startup española, la penalización consiste en el pago de entre el 50% y el 150% del total de la deuda, un cobro que puede aumentar si Hacienda considera que ha sufrido un perjuicio económico o si esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. En el supuesto de que a una persona le salga a pagar 1250 €, podrá llegar a tener que abonar hasta 3.125 €, es decir, una cuantía mayor al ahorro medio de las familias. Por otro lado, hay personas que les sale a devolver y no la presentan, ya sea por desconocimiento o por simple ociosidad. Esta práctica también acarrea una sanción, que podría llegar a alcanzar los 200 euros. En consecuencia, si la devolución es menor a esta multa, podría ocurrir que a un contribuyente que le saliese en positivo en un primer momento, ahora le salga a pagar. Hacienda tiene 4 años para avisarnos por los errores cometidos en esta campaña El periodo de revisión por parte de la Agencia Tributaria de los trámites fiscales por el impuesto a la renta de las personas físicas puede alargarse 4 años. Por ello, aunque se acabe la campaña de 2021, Hacienda tiene hasta 2026 para avisarte de los fallos cometidos en esta gestión. Si durante este tiempo los funcionarios del organismo público detectan que una persona debía haber presentado el IRPF y no la ha hecho se les enviará un requerimiento. Asimismo, se iniciará un procedimiento sancionador, que tendrá diferentes consecuencias dependiendo de si la gestión fiscal salió a pagar o a devolver. A pesar de ello, existe una forma de reducir lo máximo posible este tipo de multas y es presentar la declaración antes de que Hacienda te envíe el requerimiento, la conocida como “carta del miedo”. Si una persona envía motu proprio el IRPF fuera de plazo y sale a pagar, la multa dependerá del tiempo en que se ha tardado. De tal modo que, si se envía en el mes de julio, se cargará un interés del 1%, en agosto del 2%... y así sucesivamente mes a mes, con lo que es importante dejarla hecha lo antes posible para que el interés no siga creciendo. Las deducciones a la familia y a la vivienda, el principal ahorro en Andalucía De las trece deducciones autonómicas que pueden aplicarse los andaluces, más de la mitad pertenecen al plano familiar y a la vivienda. Es vital comprender cada caso individual, pues en cada circunstancia se aplicarán unas deducciones concretas. Como caso práctico, imagina un contribuyente andaluz menor de 40 años con ingresos de hasta 22.000€ en el ejercicio anterior, con un único pagador, 2 hijos compartidos con su pareja (2018 y 2020), con gastos de guardería y una vivienda de alquiler. Utilizando la herramienta de TaxDown para hacer la declaración de la renta, le saldría a devolver 1.275€, una diferencia de más de 500 euros con respecto al borrador. ¿Por qué? Porque TaxDown incluye todas las deducciones, también las autonómicas. ¿Cómo se hace la declaración con TaxDown? Como Colaborador Social de la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria) cuando el usuario se registra e introduce sus datos de identificación fiscal (casilla 505, identificación mediante Cl@ve PIN de Hacienda o el número de referencia), el usuario accede a su información directamente de la Agencia Tributaria. Posteriormente sólo tiene que confirmar sus datos y contestar a entre 6 y 15 preguntas sencillas sobre su situación fiscal, para poder aplicar todas las deducciones posibles que le corresponden. Unos segundos después la plataforma ofrecerá el resultado del cálculo TaxDown y el de su borrador, para que el contribuyente pueda comparar y presentar su declaración de la renta en ese mismo momento. La seguridad está garantizada La plataforma ofrece precisión y seguridad, con múltiples sistemas de detección para minimizar la posibilidad de introducir datos erróneos. Esas alarmas derivan a un equipo de fiscalistas de TaxDown, informando de todas aquellas declaraciones que merecen ser revisadas. Además, el hecho de ser colaboradores sociales de la Agencia Tributaria hace que los datos estén 100% encriptados y la experiencia sea totalmente segura. "Los rezagados, aún están a tiempo de hacer la renta y TaxDown es el mejor aliado para que te salga a devolver, ya que aplica todas las deducciones autonómicas posibles” Además de poder hacer la declaración en la web de TaxDown: https://taxdown.es/, también está disponible la app tanto en Android como en iOS, ofreciendo la posibilidad de simular la declaración de forma gratuita, comprobando cuánto dinero podría ahorrarse presentando con TaxDown. En caso de que el usuario decida proceder con la plataforma, TaxDown cobra una tarifa de planes a partir de 35€, que incluye todos los servicios asociados (presentación de la declaración, asistencia durante el proceso, revisión después de la presentación si es necesario, etc) o una tarifa superior para declaraciones más complejas o un mayor asesoramiento por parte de un experto. “Aún queda un mes para que la campaña de la declaración de la renta finalice, por los que los contribuyentes españoles todavía están a tiempo de presentar este trámite anual y huir de cualquier posible sanción por parte de los organismos públicos” afirma Enrique García Moreno.