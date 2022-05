Aura Ibáñez, una chica trans de Castellón, ha denunciado a través de las redes sociales que un gimnasio de la ciudad le prohibió el uso del vestuario de mujeres, alegando que otra usuaria del recinto no se encontraba "cómoda" en su presencia.

En su hilo de Twitter, la joven detalla que se lo comunicó la encargada de recepción, pese a que la decisión partió de la dirección del gimnasio, y denuncia que la solución no puede ser "ocultarme a mí en vez de explicarle a la mujer que soy igual de mujer que ella".

@BasicFit_ESP Soy una chica trans y me han prohibido entrar al vestuario de mujeres de mi gimnasio porque al parecer una señora se ha quejado porque no se siente cómoda al verme. La solución: ocultarme a mí en vez de explicarle a la mujer que soy igual de mujer que ella. — La Niña💋 (@laninadelantro) 25 de mayo de 2022

"¿Yo pago por ese vestuario y por esa ducha igual que todas y ahora resulta que por ser trans no puedo usarlo?", se pregunta.

Alba Ibáñez adjunta asimismo un artículo de la ley trans de la Generalitat Valenciana, que en el punto 6 del artículo 38 garantiza el uso de las instalaciones deportivas "de acuerdo con la identidad de género".

Rectificación

No obstante, el gimnasio ha rectificado su postura con rapidez y hoy mismo se ha puesto en contacto con ella para comunicarle que podía utilizar las instalaciones con normalidad. "Hoy me han llamado de la central y me han pedido disculpas, han hablado con las trabajadoras de mi gym y he podido usar el vestuario de mujeres", explica en Twitter.

Gracias a todes les que habéis compartido mi caso y me habéis mandado mensajes de apoyo. Hoy me han llamado de la central y me han pedido disculpas, han hablado con las trabajadoras de mi gym y he podido usar el vestuario de mujeres, MI VESTUARIO❤️ VICTORIA PARA EL COLECTIVO 🏳️‍⚧️😍 pic.twitter.com/wW6uSGQzmB — La Niña💋 (@laninadelantro) 26 de mayo de 2022

"Súper contenta de que todo se haya solucionado tan rápido gracias al apoyo que he tenido en redes, tenemos que seguir compartiendo estos casos y ocupando espacios, NI NOS CALLAMOS NI NOS ESCONDEMOS", finaliza.