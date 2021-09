"Lo hemos conseguido. Nos acaban de contactar y ya tenemos cita para el miércoles". Así se expresaba hoy a través de su perfil de Facebook María del Carmen García García, una emeritense que el sábado pasado denunció públicamente que a su madre María del Carmen García Amaya le habían cancelado el inicio del segundo ciclo de quimioterapia debido a la baja de una oncóloga en el Hospital de Mérida. Su publicación se hizo viral tras ser compartida por más de 6.400 personas y recibir unos 130 comentarios y, finalmente, en el transcurso de esta mañana ha tenido conocimiento de que su madre podrá tener cita con el médico especialista el próximo miércoles. "Muchísimas gracias a todos vosotros que nos habéis ayudado a aligerar el proceso compartiendo. De verdad, gracias", ha recalcado la emeritense en sus redes sociales.

Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales informaron a este diario de que el centro hospitalario emeritense cuenta con cinco oncólogos en plantilla y que la baja de la facultativa se produjo el pasado miércoles, lo que obligó a realizar ajustes de las consultas y tratamientos "como consecuencia de esta contingencia". También indicaron que a partir de hoy se incorporaría un oncólogo de refuerzo procedente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena con el fin de "recuperar la normalidad del servicio".

En su publicación para solicitar ayuda, María del Carmen relataba la angustia de no saber cuándo iba a poder seguir su madre con el tratamiento para hacer frente al cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace un par de meses: "Creo que todos pensamos igual si digo que esta enfermedad no funciona así, nosotros tenemos paciencia pero el bicho no la tiene". "El tiempo juega en nuestra contra y estamos desesperados", manifestaba en sus redes sociales.

Cabe destacar que según cuenta María del Carmen, el propio consejero del ramo, José María Vergeles, se hizo eco de la noticia y se puso en contacto con un familiar en el día de ayer para asegurarle que este asunto estaría solventado hoy, como así ha ocurrido finalmente. Además, ha asegurado a este diario que otros pacientes de oncología han contactado con ella para trasladarle que ya tienen también sus citas médicas. Por último, la emeritense ha querido agradecer el trato que ha recibido su familia por parte de los facultativos: "El servicio de Oncología del hospital no ha tenido nada que ver en esto ni sus profesionales tienen la culpa de nada, siempre han estado ahí y se han portado de forma maravillosa con nosotros".