Jornada de lágrimas

Miles de personas acudieron a presenciar la bendición de los ramos en la catedral de la Almudena y las cuatro procesiones que desfilaron por el centro de la capital: La Borriquita, El Silencio, Los Estudiantes y el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a otros miembros del equipo de la Corporación municipal, asistió a la bendición de las palmas y a la eucaristía e invitó a madrileños y foráneos a participar en la Semana Santa madrileña.

Situación en Andalucía

En Andalucía, la inestabilidad meteorológica truncó las ilusiones de muchos cofrades. En Sevilla, La Paz abrió los desfiles procesionales con un cambio en el recorrido motivado por el cierre del parque de María Luisa ante la previsión de la Aemet de fenómenos meteorológicos adversos.

Apenas tres horas más tarde, el paso de Cristo se refugiaba en la catedral y la Virgen volvía a su casa debido a la fina lluvia de polvo. La Hermandad de la Hiniesta se quedó en su templo después de una década y la de La Borriquita regresó antes de lo previsto por las condiciones meteorológicas, al igual que ocurrió con Jesús Despojado, la Santa Cena y San Roque.

En Málaga

En Málaga, las previsiones meteorológicas motivaron la suspensión de las salidas de hermandades como la del Dulce Nombre, Salutación, Humildad y Paciencia y la de Lágrimas y Favores, que tiene como mayordomo de trono de la Virgen a Antonio Banderas. El actor malagueño, que esta vez no pudo cumplir con la tradición anual de dirigir el trono de la Virgen de Lágrimas y Favores, dijo, tras la suspensión de la salida, que «la Semana Santa es una metáfora de la vida. A veces toca lágrimas y a veces, favores». Lamentó que no se pudiera salir, pero explicó que «lo que está cayendo este año ya no era agua, era barro», y que de haberlo hecho se hubiera puesto «en peligro un patrimonio que ha costado mucho trabajo».

La Semana Santa de Granada tenía previsto arrancar con normalidad si las condiciones meteorológicas lo permitían, si bien la encargada de hacerla, La Borriquilla, suspendió su salida por amenaza de lluvia de barro.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, manifestó ante la inestabilidad meteorológica que si tiene que llover, que llueva «de verdad y que no caigan cuatro gotas» que acaben suspendiendo las estaciones de penitencias de las hermandades y no «arreglen nada» la situación de sequía. El presidente andaluz estuvo presente en la salida de la Hermandad de la Borriquita de Sevilla, que no pudo realizar su recorrido completo.