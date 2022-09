El Córdoba Futsal y un regreso con alicientes ante el Barcelona

La vuelta al ruedo. El Córdoba Futsal aborda otra cuenta atrás en su particular andadura por Primera División esta temporada, que no ha empezado de forma fácil, aunque ahora enmarcado en una oportunidad idónea para acallar voces, despejar dudas y reafirmar que lo del estreno ante el Noia solo fue un resbalón. Los de Josan González retoman la rutina de trabajo tras una semana de plena reflexión, propiciada por el parón internacional por la disputa de la Finalissima -en la que tomó partida Lucas Bolo con Argentina-, con un período que se antoja fundamental para haber realizado los últimos ajustes, probaturas y modificaciones antes de enfrentar a un coloso como el Barça Futsal en el Palau Blaugrana (viernes, 20.30 horas, LaLigaSports TV), siguiente parada de los blanquiverdes.

Será una cita de actitud y mentalidad para dirimir el verdadero talante del nuevo bloque blanquiverde en este cuarto curso consecutivo en la élite, donde la segunda escala de su calendario vendrá a domicilio ante nada menos que el flamante campeón de Europa y de Liga, un conjunto azulgrana que con el paso del tiempo se está convirtiendo en un cruce clásico para la entidad presidida por José García Román, a la que tampoco se le da del todo mal medirse ante los barceloneses. Sin puntos en el casillero, no obstante, la necesidad de inaugurar su cuenta particular será casi una obviedad para los califas en la contienda, a la que también arriba un Barça en situación controvertida, tras superar por la mínima al Industrias Santa Coloma (5-6) en la primera jornada con sensaciones no del todo positivas.

Habrá, por tanto, un contexto enrarecido del que la escuadra dirigida por Josan González podría sacar notable partida, tras coger el punto a eso de ser un “mata gigantes” durante las últimas campañas, con triunfo incluido ante los blaugrana, además de una dinámica alentadora más allá del resultado inaugural en Vista Alegre (4-5), que dejó grandes notas constructivas pese a la dolorosa derrota. Bajo esas señas, precisamente, ha iniciado el grupo el trabajo de impacto esta semana, con su primera sesión el lunes, dando continuidad a sus entrenamientos con sesiones planificadas hasta el propio jueves, momento en el que la expedición blanquiverde pondrá rumbo hacia tierras norteñas.

El empuje de un millar de socios

La difícil empresa de traerse los tres puntos de vuelta desde el Palau Blaugrana, como así planean los pupilos de Josan González, contará con un respaldo más que notable desde la distancia, donde el aliento de más de 1.000 abonados -concretamente 1.001- empujará las aspiraciones blanquiverdes para la reválida. Fue durante el pasado lunes cuando el Córdoba Patrimonio de la Humanidad rebasó la barrera del millar de socios, formalizados para encumbrar a los de Vista Alegre, como uno de los grandes objetivos marcados por la entidad para esta campaña, en la que todavía quiere sumar más adeptos a la causa.

Sin duda, la tarea de firmar el mejor curso de historia, optando a cotas más altas que la mera permanencia, con los ocho primeros puestos de la tabla en el punto de mira, será más fácil de la mano del cordobesismo, que tras un inicio fulgurante, una fase dubitativa y ahora un arreón fundamental en la campaña de abonados blanquiverde, volverá a vestir de gala el graderío califa. Será vital.