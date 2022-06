El Ángel Ximénez renueva al pivote Márcio Silva

La puesta a punto para la temporada 2022-2023 en el Ángel Ximénez Puente Genil sigue su curso y lo hace ahora con una renovación de efecto: la de Márcio Silva. El pivote brasileño seguirá siendo una de las piezas clave para el esquema de Paco Bustos, en la que se presenta como la cuarta campaña del jugador en la entidad y la décima del club en la élite de la Liga Asobal. El defensor, algo mermado por las lesiones durante este pasado año, ha sido una de las piezas clave para la consecución del objetivo en el último tramo de competición, en el que una vez saldado su capítulo en la enfermería, ha conseguido firmar un retorno brillante.

“Estoy muy contento por el club, por apostar por mí y sobre todo a Paco por la confianza que me transmite. Estoy muy feliz por pasar un año más con esta familia, por compartir cancha con la gente de la Legión Pontana, que es la mejor afición con la que he estado y me siento muy feliz”, ha confirmado emocionado tras su renovación, aunque sin perder la ambición para lo que viene. “Espero que esta temporada podamos conseguir el objetivo principal de quedarnos un año más en Asobal y conseguir también mis objetivos personales. Espero que sea un año más normal, más tranquilo de cara a las lesiones, que nadie nos lesionemos y que sigamos compartiendo buenos momentos con nuestra afición, que es un orgullo”, ha insistido.

Tras la renovación de Silva, la plantilla pontana cuenta ya con trece piezas confirmadas para su proyecto en este nuevo curso: los porteros Álvaro De Hita y Henrik Nordlander; los extremos derechos José Cuenca y Javi Muñoz; el extremo izquierdo Xavi Tuà; los centrales Chen Pomeranz, Tincho Jung y Gonçalo Ribeiro; los laterales izquierdos David Estepa y Andi Buzle; el lateral derecho Luisfe Jiménez Reina; además del pivote Javi García y el propio Márcio Silva.