El Cajasur Deportivo Córdoba continúa diseñando el próximo curso 2021-22. El club, que hace unos días anunció la renovación del técnico, Juanma Cubero, hace lo propio en esta ocasión con Inma Sojo, una de las jugadoras más destacadas del vestuario. La cierre-ala cumplirá así su tercera temporada consecutiva en esta segunda etapa dentro de la entidad cordobesa. Cabe recordar que durante la primera -entre 2006 y 2012- vivió la época dorada de la escuadra obteniendo los dos títulos de Liga que figuran en el palmarés verde.

El ascenso como firme objetivo

Sojo, atendiendo al canal oficial del conjunto cajista, indicó que estaba "muy contenta", sobre todo porque su regreso a Córdoba "no fue sencillo y desde el club siempre me pusieron las cosas muy fáciles". El objetivo que existe en el horizonte es "el ascenso", un fin al que parece que "poco a poco nos vamos acercando". Esa circunstancia provoca que año tras año "lo tenga en mente cada vez que me tengo que sentar con el presidente, Pablo García". Su "vuelta a casa" fue "con esa meta" y por ella quiere "seguir luchando" hasta conseguirla.

No obstante, la dorsal 19 reconoció que ese ansiado sueño de ascender a Primera División es "siempre difícil, ya que cada año los equipos se refuerzan". Además, el cambio de formato para la 2020-21 por la pandemia -una confección de subgrupos y varios play offs posteriores- hizo que la misión finalmente revistiera de una dificultad añadida. "Para este próximo curso volverá la competición al sistema habitual, así que esperamos estar ahí otra vez y probar a ver cómo se nos da este año", consideró.

Precisamente se cumple poco más de un mes desde que el Deportivo Córdoba cayera eliminado en Vista Alegre frente a La Algaida (2-4) y viera cómo sus aspiraciones de promoción se rompían en mil pedazos. Sojo confía en que "sirva principalmente de experiencia" y que con el paso del tiempo se pueda pensar "en todo esto que nos pasó, que en su momento parecía un fracaso por no conseguir el ascenso cuando teníamos muchos factore de cara, pero entendemos que el deporte es así y nos vale para aprender". La plantilla estuvo "ahí cerca" sin lograrlo, aunque debe emplearse para que esta campaña no se afronte "con los mismos nervios" y tener "el avance" de lo ya vivido.

Cubero, que recalcó su idea de mantener el bloque para el futuro, no lo tendrá sencillo. Y es que el buen nivel desempeñado en pista por sus pupilas ha abierto el abanico de opciones para muchas de ellas. Sojo atestiguó este hecho admitiendo que "nos han contactado tanto a mí como a otras compañeras". Pese a ello, en su caso, "dar continuidad a este proyecto" le valió para optar por el ofrecimiento verde. "He tenido las cosas claras para luchar por ese objetivo que tenemos en mente y por el que trabajamos desde hace unos años", finalizó.