ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados). PREMIOS Reconocimientos: Accésit en 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 y 1999. Premio singular: 2018 y 2023. CUIDADOR Santiago Hernández. EL DETALLE La pila es uno de los elementos de siglos, como el brocal del pozo medieval, según explica Santiago, de época almohade, entre el siglo XII y XIII. LA PLANTA Milagros, que este año no participa con Parras 8, le ha cedido a Santiago ‘El Abuelo’, un vigoroso y emblemático geranio de cuatro décadas.

Santiago Hernández, en estos tiempos donde tanto se habla de la necesaria renovación generacional en la Fiesta de los Patios, continúa con su particular cruzada iniciada en 2018 para recuperar la tradición y el recinto con el que ya concursó su abuela Julia en los años 90. Y curiosamente, no solo conserva algunas plantas que ya estaban en aquella época, también muestra como auténticos tesoros ejemplares que le cedieron desde patios históricos, como el premiado Montero 12 y, este año, nada menos que ‘El Abuelo’, ese vigoroso geranio que estuvo dado esquejes a lo largo de cuatro décadas en el patio de Milagros Aznar y Francisco Martín, en Parras 8. Milagros ya no concursa en este 2024 pero ha querido que esta joya de los patios siga siendo admirada en el recinto de Santiago Hernández. El patio, en donde mandan las plantas clásicas, está espléndido tras la lluviosa, cálida y rara primavera vivida.