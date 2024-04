PATIO INSTITUCIONAL. Fuera de competición. PREMIOS (en su pasada época en concurso) Primer premio: 1974, 1978, 1982, 1987, 1992, 2004 y 2008. Segundo premio: 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1990 y 2005. Otros reconocimientos: Tercer premio (1961, 1964, 1977, 1983, 1986, 1993, 1996, 2007 y 2009). Cuarto premio (1962, 1963, 1965 y 1975). Quinto premio (1973 y 1995) y Mención de especial (1999). CUIDADOR Rafael Estévez, por encargo de Vimcorsa, titular de este centro municipal. LA PLANTA El rosal de pitiminí y el jazmín se entrelazan y llegan al tejadillo del pozo. Pero fíjense en las gitanillas, todas en perfecto estado de revista siempre. EL DETALLE El pozo de obra con tejadillo es una de las imágenes no solo más reproducida de Los Patios, también de las que más identifican a la ciudad.

Vuelve a abrir para el certamen municipal, aunque como patio institucional y fuera de concurso, el premiadísimo recinto de Trueque 4, que acaparó premios desde 1961, también durante las últimas décadas que lo cuidó Carmen Montilla. El conjunto fue recuperado por Vimcorsa en 2014 para Centro de Interpretación de la Fiesta de los Patios, aunque pocas tiempo ha estado abierto con esa función, por problemas burocráticos y de personal insalvable. Así que el año pasado se decidió salomónicamente que, por ahora, el conjunto se use para actos municipales relacionados con la Fiesta de los Patios y visitas ilustres. Esta casa de vecinos, en la que llegaron a vivir hasta seis familias, conserva todo el encanto y sabor de aquella época, pero ahora perfectamente cuidada y detenida en el tiempo, con sus minimacetas del pozo o las mimadas gitanillas, pasando por la exposición interior, que no debe perderse si es que no la conoce y le dejan pasar.