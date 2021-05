Las visitas tranquilas entre semana, las pequeñas esperas del primer finde de patios e incluso la redistribución de visitas constatada este viernes por los datos ofrecidos por el Ayuntamiento ya son solo un espejismo. El turismo ha vuelto a Córdoba en masa este fin de semana y con él las largas colas en la puerta de los recintos premiados. A primera hora de la mañana, antes de que abrieran sus puertas a las 11.30 horas, la cola de Marroquíes 6 (primer premio de Arquitectura Antigua) daba la vuelta a la manzana y la calle Parras, que concentra tres patios, entre ellos el 5, primer premio de Arquitectura Moderna, era una feria.

"Vamos a buscar otro, siendo el último fin de semana y con las fronteras abiertas, es normal", explicaba una madrileña experimentada en la fiesta a su pareja, un joven que insistía en que quería ver algún patio aunque no fuera el más galardonado. A pocos metros, calle Moriscos abajo, la casa de Pastora 2 estaba libre de colas y un grupito esperaba turno en Guzmanas 7. A veces, es cuestión de seguir andando para encontrar uno tranquilo, con 50 casas abiertas por toda la ciudad, no hay que empecinarse. Por esa zona, los recintos de San Juan de Palomares, Trueque 4 o la plaza de San Rafael recogían menos bullicio aunque hoy nadie tiene claro cómo avanzará el día. "Igual la gente se espera lo que haga falta que empieza a moverse porque no quiere concentraciones por el covid, que se aburren y se van de cañas", comentaba una cordobesa en la puerta de Frailes 6. En la era postpandemia, todo está por ver.

El anuncio de los premios del Concurso de Patios de Córdoba 2021 produjo ayer, sin embargo, un curioso efecto poco común, repartió las visitas. Lejos de ser los patios premiados los más vistos (solo tenían la tarde para ello, ya que se conocieron a mediodía), el público se distribuyó por las distintas zonas elevando el cómputo total de entradas hasta 33.138. Quizás la gente que salió de patios iba huyendo de las colas y prefirió entrar en otros o puede que se reservara el paso por los premiados para este sábado.

De hecho, fue una casa sin ningún premio, la de Parras 8, en el barrio de Santa Marina, con 981 entradas, la que recibió más público en el día de ayer, seguida por San Basilio 44, sede de la asociación Amigos de los Patios y tercer premio en el 2021, que en su caso abrió la puerta a 962 personas. San Basilio 22, que tampoco ha sido premiado este año, atendió a 903 visitantes. Por contra, en este mismo barrio, el gran vencedor de esta edición con la Mención de Honor, Martín de Roa 7, atendió a 850 visitas al igual que Martín de Roa 9 (comparten acceso), seguidos por San Basilio 17, sin premio, con 817.

En Santa Marina, el patio de Marroquíes 6, el primer premio de Arquitectura Antigua, y uno de los más vistos durante toda la edición por su extensión y la capacidad de visitas que puede soportar frente a otros recintos más pequeños, tuvo ayer 816 visitas y Parras 5, el primer premio de Arquitectura Moderna, situado a unos pasos de Parras 8, a 764.

De las más de 33.000 entradas que se contabilizaron ayer en los patios, 8.938 se concentraron en el Alcázar Viejo que, por otra parte, es la ruta que aglutina a más patios, una docena en total. En La Judería, la casa más visitada fue la de Martínez Rücker 1, premio singular 2021, con 800 entradas de las 5.073 contabilizadas. La ruta de Santiago-San Pedro aglutinó 4.212 visitas siendo los recintos más vistos los de Aceite 8 (719) y Plaza de las Tazas 11 (712), este último segundo premio de Arquitectura Moderna.

En el barrio de San Lorenzo, con 4.861 visitas, el patio de la plaza de San Rafael (697) fue el que aglutinó más entradas durante la jornada, a cierta distancia de Guzmanas 7 (427) y Pastora 2 (435), que fueron los menos visitados este viernes en la zona y eso que este último ha sido ganador de primeros premios en más de una ocasión.

Santa Marina-San Agustín contabilizó 6.106 visitas en total, siendo Ocaña 19 junto a Parras 8 los más vistos, y Regina-Realejo, compuesta por solo seis patios, recibió 2.677, siendo el más visitado el del convento de Santa Marta (695).