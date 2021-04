ARQUITECTURA ANTIGUA: (categoría D). De 41 a 61 metros.

PREMIOS: Mención de honor: 2016. Primer premio: 2005. Segundo premio: 2015. Otros reconocimientos: tercero (2004, 2008, 2011, 2017, 2018 y 2019), cuarto (2014), quinto (1988), accésit (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2006, 2007, 2010 y 2013), decoración natural (2000) e iluminación (2001).

Si no es el patio con más magia, indudablemente es el que tiene más hechizo y brujería. Literalmente. No es una licencia poética. Y es que en el patio de la decana del Concurso, con 37 participaciones ininterrumpidas y una mención de honor, vivió en el siglo XVIII una curandera tildada de bruja que repartía sus pócimas por el ventanuco que aún puede verse a un lado de la puerta de entrada. Algo de esos poderes le llega a Ana Muñoz, que según su abuela nació con el don del dedo verde porque todo lo que planta prospera. Vean si no su colección de micromacetas junto al pozo, o ese árbol centenario que lo mismo da naranjas que limones, o su colección de cactus, o esa parte alta del patio que este año irá de blanco o… Todo es magia en este edificio con raíces en el siglo XVI y documentado por primera vez en 1865. Vean el esfuerzo que requiere cuidar de las partes altas del patio.

CUIDADORA: Ana Muñoz.

EL DETALLE: La colección de micromacetas dedales, conchas de caracol... Ana las riega con una jeringuilla y prosperan en un suspiro de tierra.

LA PLANTA: Un frutal centenario que siempre daba limones hasta que se descubrió que es un naranjo injertado. Ahora da ambos tipos de frutos a la vez.