ARQUITECTURA ANTIGUA: (categoría C). De 61 a 81 metros.

PREMIOS: Segundo premio: 2010. Otros reconocimientos: accésit (1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2002, 2003, 2009 y 2012), mención especial (1988 y 2011) y variedad floral (1997 y 1999).

En los patios no hay títulos nobiliarios salvo los que da el corazón. Y Doña Ana de Austria se ha ganado a pulso tal blasón. No por su apellido, sino por las 40 participaciones en el Concurso de Patios desde 1979 que cumple este año. Sería la decana de los patios cordobeses si no fuera porque durante la reforma de su casa no pudo abrir algunas ediciones. Pero estadísticas aparte y en todo caso, está consagrada por el barrio y los Patios y a la altura de Doña Carmen (Trueque 4) y Doña Josefita (San Juan de Palomares 11), con la también leyenda viva de Doña Ana Muñoz (Tinte 9). Así, Doña Ana, a sus 86 años, vuelve a abrir su patio para el que encontró una gran solución a la alta medianería frontal (unas falsas vigas de color), repleto de plantas de verde y veteranísimos ejemplares de todo tipo, sin renunciar al color de la clásica gitanilla y a especies incorporadas las últimas décadas. Todo ello en un edificio al que se le discutió la antigüedad por la reforma ejecutada en los años 90 del pasado siglo, pero que sigue la estructura y cuenta con todos los elementos del inmueble datado en parte en 1898.

CUIDADORA: Ana de Austria, con la colaboración de su sobrino Manolo.

EL DETALLE: No faltan las colecciones de antigüedades ni se descuida cubrir meticulosamente las altas paredes del recinto.

LA PLANTA: La flor de lis se adelantó un poco tras el cálido invierno, aunque la floración general se prevé magnífica en mayo.