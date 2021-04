ARQUITECTURA MODERNA: (categoría C). De 61 a 81 metros.

PREMIOS: Reconocimientos: Premio singular 2019.

La experiencia de José Cruz como belenista se refleja en su patio. Y no por «esa pequeña joyita», asegura, que es el belén que se entrevé en una sala contigua al patio a través de una embocadura, ambientado en el patio de una casa de vecinos cordobesa que es todo un estudio de antropología. Se nota sobre todo en la meticulosidad, en la disposición del color, en el uso del peculiar fondo de ladrillo visto (es el único patio con este material como protagonista) y, sobre todo, en las perspectivas. Muévase por el patio y a su alrededor y descubra cómo se han cuidado todos los ángulos. Aunque las plantas de verde fueron el punto fuerte de este patio en sus inicios, el color va abriéndose paso año tras año y José Cruz presenta entre las plantas clásicas numerosas especies de flor. No suelen faltar las margaritas (que van camino de convertirse en un sello de la casa) o inmensas variedades de geranios y no solo, como es tradicional, en la parte alta. Miren cómo utiliza también los ladrillos entre las macetas para aumentar el efecto en este patio en donde todo está a la vista, ladrillos incluidos.

CUIDADORES: José Cruz y Esperanza Ruiz.

EL DETALLE: Por una ventana, en una habitación contigua, el belenista José Cruz muestra un belén inspirado en los Patios.

LA PLANTA: La costilla de Adán destaca entre las numerosas y magníficas plantas de verde del recinto.