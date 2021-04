ARQUITECTURA MODERNA: (categoría E). De 41 a 61 metros.

PREMIOS: Segundo premio: 1961 (con el edificio primitivo). Otros reconocimientos: cuarto (2019), octavo (2016) y accésit (2013).

Lo primero que se recuperó en Duartas 2 tras el durísimo verano del año pasado fue el rincón de las plantas aromáticas. Y no es una simple anécdota, ya que refleja todo el espíritu del recinto y de los que lo viven: no había nada más urgente que recuperar ese olor a patio, tener especies para cocinar y, en resumen, hacer felices a los que viven en la casa. Esa es la filosofía de este patio de arquitectura moderna pero con mucha inspiración en el edificio preexistente (que ganó un premio en 1961), en el que las concesiones a presentar un pequeño museo tienen un límite: la comodidad del día a día de sus residentes, lo que le da valor y autenticidad. Y es que los cuidadores podrán deslomarse trabajando con tantísimas macetas de especies distintas, pero el recinto tiene el sello inconfundible de las casas vividas. Por supuesto, no faltan piezas a admirar, como una tinaja con dos siglos de antigüedad o un cactus-olla de hojas retorcidas en collar. Y si permiten la ironía, también está la planta de la justicia, esa especie que casi siempre florece cuando el jurado del concurso ya ha dado su fallo.

CUIDADORES: Isabel y José Luis Luque.

EL DETALLE: El rincón de la escalera, sin recargarse mucho, siempre ha sorprendido por el cariño con el que se presenta.

LA PLANTA: Busquen el rincón de las plantas aromáticas, un grupo de ejemplares que siempre se miman en este patio.