El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves una edición extraordinaria de apertura de los patios de Córdoba en el mes de octubre. "Debemos hacer una apertura extraordinaria en el mes de octubre de los patios, que sería con menos participantes y más moderada", ha afirmado José María Bellido, tras la inauguración de las jornadas técnicas 100 años de patios de Córdoba, que organiza la Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento.

El objetivo de esta apertura extraordinaria, según el alcalde, sería "para que personas de toda España pudieran disfrutar del centenario de los patios". Las fechas previstas serían el primer fin de semana de octubre, del 1 al 3, y el segundo, del 15 al 17, saltándose el puente del Pilar.

En un principio, el Ayuntamiento planteó que si la crisis sanitaria del covid-19 impedía realizar en mayo la apertura al público de los patios de Córdoba la fiesta se trasladaría al mes de octubre. Sin embargo, ahora el alcalde ha planteado además del concurso que comienza el próximo lunes una apertura extraordinaria en octubre.

Ahora mismo y con la actual situación epidemiológica, la apertura de los patios el próximo mes de mayo, del 3 al 16, "no va a ser una edición masiva", ha comentado José María Bellido, y, aunque no se ha atrevido a dar una cifra del número de visitantes que se acerquen a visitar estos recintos, ha considerado que "se podrán disfrutar con pausa y tiempo".

La posible menor afluencia de visitantes de otras autonomías, junto con la posibilidad de que algunos de los patios que no han sido seleccionados para participar en el concurso este mes de mayo puedan hacerlo en la de octubre son dos de los motivos por los que el Ayuntamiento baraja la apertura extraordinaria en el mes de octubre de estos recintos. "La comisión ha decidido por una cuestión de calidad mantener el número de patios del concurso este mes de mayo en 50, cuando se han presentado 56. Quizás en la edición especial de octubre puedan estar presentes. A lo mejor lo que no ha sido en mayor puede ser en octubre. No vamos a cerrar la puerta a nadie", ha afirmado el alcalde.