Más sobre Feijóo

No habla inglés y su cultura es más bien corta; se le empieza a notar: alude orgulloso, por desconocimiento, a la ‘Triple A’ (Alianza Apostólica Anticomunista), confunde islamismo con yihadismo, sostiene que los cristianos hace muchos siglos que no matan en nombre de la religión... ¿Se olvida, o desconoce, lo que ocurrió hace nada en Líbano o en los Balcanes? ¿Pasa por alto nuestra Guerra Civil en la que la Iglesia católica española apoyó el Movimiento y calificó la guerra de «cruzada» y «guerra santa» en defensa de la religión y adjudicando a los golpistas y a Franco legitimidad religiosa?

Cuando habla me preocupa que recalque el «nosotros», que no es más que un «no a los otros», y «ellos». En cualquier caso, sea por ignorancia o despiste, confío que nada peor, sus declaraciones, y posterior matización, no ayudan a la convivencia, sino que, como las de Vox, estigmatizan a los musulmanes y, de paso, a los inmigrantes.