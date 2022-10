En 2017 cuando adquirimos una vivienda en la C/ Cardenal Portocarrero nos aseguraron en la GMU que el proyecto para urbanizar la calle estaba realizado y era cuestión de poco tiempo que se ejecutase. Tras la ausencia de respuesta al intentar reunirnos con el Sr. Fuentes, llamar por teléfono e incluso hacer escrito con registro de entrada, recurrimos a denunciarlo públicamente en la TV autonómica en Noviembre de 2020. A las 48 h, recibíamos llamada para citarnos. En dicha reunión nos prometieron una actuación urgente y retomar el tema de la urbanización. Aún estamos esperando. En junio de 2022 solicitamos reunión nuevamente, dándonos cita con el Sr. Ruiz, que nos dice que no es de su competencia. Se ofrece a concretar nueva cita con todos los implicados, pero aún no nos la dan.

Todo esto va precedido de numerosas reclamaciones los 20 años anteriores. Solicitamos se retome este tema que nos impide tener los mismos derechos que los demás vecinos y que además, solucionaría un problema importante de tráfico en la carretera del Calasancio con avenida del Brillante.