Nunca tuvo La Junta de Andalucía, un Gobierno que no tuviese tanto mangante. Desde que la preside Juanma Moreno Bonilla, un político que puede presumir de honorabilidad y de caminar con la cabeza bien alta, pues no hay mangantes en la Junta de Andalucía. Todo el presupuesto es para fines benéficos en la comunidad andaluza, ni un solo euro para otros menesteres que no sean beneficiosos en Andalucía. No se crean empresas ficticias para fines de lucro como han hecho los gobiernos anteriores al de Juanma Moreno, un político joven y sabiendo llevar las riendas de la comunidad autónoma andaluza. Juanma Moreno está haciendo una política limpia y trasparente que todos los andaluces comparten. Ahí están las encuestas que lo dan cómo el político, mejor valorado de los últimos tiempos. Yo creo que ganará las próximas elecciones en Andalucía por su gran valor como político.