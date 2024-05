Futuro de las pensiones

El paso de la dictadura a la democracia significó todo un boom de derechos para la gente. Lo teníamos todo. Pero todo no dura cuando no se sabe lo que se tiene y por tanto no se cuida como se debe. Uno de estos derechos fueron las pensiones para que de viejetes tuviéramos una paga decente procedente de la incautación de una parte del sueldo de toda nuestra vida laboral. Y mientras cumplíamos esa edad, ese dinero sería movido por el Estado para multiplicarlo con negocios que mantendrían a servicios públicos gratuitos. A la par, a través de los impuestos se sufragaba la Sanidad, la Educación, etcétera. Pero ningún gobierno ha sabido jugar bien y las cuentas fueron fallando por dos indicadores devastadores: la baja natalidad, que bajaría enormemente la aportación de las personas físicas, y la aniquilación de la producción nacional por la llegada masiva de la importación asiática, que aniquiló la aportación de las personas jurídicas. Ante la insuficiencia procedente de los impuestos para mantener el Estado social, las pensiones peligran por que ese dinero ya no se puede guardar para la jubilación. Encima, las ayudas sociales a personas inactivas significan un gasto enorme para el Estado. Y los problemas hubieran tenían solución al principio con premios a la natalidad, baremos a la entrada de productos asiáticos de cara a la competitividad y la obligación de contraprestación frente a las ayudas a los inactivos con servicios gratis a la comunidad para ahorrar gasto. Pero no se hizo nada. Luego, entonces, ¿cómo se conservan las pensiones hoy? Con lo que se llama deuda externa, o sea con préstamos a los extranjeros. Es decir, nos están engañando cuando dijeron que habíamos conseguido parar el rescate. Todo es una farsa porque la realidad es que no solo no somos independientes, sino que nuestra dependencia va en aumento. Y ya no tenemos colonias ni oro americano para hacer frente a la deuda externa. Quiera Dios que la Comunidad Europea siga un siglo más con ese enorme esfuerzo que está haciendo, porque como se rompa vienen muy malos tiempos para España; parecidos a los previos a la Guerra Civil.

Abogado

Suscríbete para seguir leyendo