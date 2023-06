Por cuántas carreteras submarinas iremos recorriendo nuestras vidas. Lo pienso mientras leo, entre el ruido y la furia de la interminable campaña electoral, que una investigación arqueológica ha descubierto en Soline, en Croacia, varias losas de piedra cuidadosamente apiladas que pudieron ser parte de una carretera en torno al año 4.900 a.C. No sólo leo, sino que también escribo «cuidadosamente apiladas»: pienso en esas manos que en un instante total del año 4.900 a.C., cuando Aquiles no era ni siquiera un sueño entre los hombres, decidió dejar esas losetas ahí, unas sobre otras, «cuidadosamente apiladas», hasta ese día siguiente que se convertiría en la eternidad. La carretera, de cuatro metros de ancho, que uniría la isla de Korcula con la costa, fue la visión de alguien. Un hombre, una mujer que un día pensó elevar un camino para unir Korcula con Orebic, cuando todavía no se llamaban así. La llama en esos ojos, su posibilidad de trascender sobre un mar de silencio. Ahora me pregunto cuántas cosas nos dejamos precisamente así, cuidadosamente apiladas, antes de que la vida nos pase por encima como esas mismas aguas que, en el Adriático, han ido cubriendo esas losetas, como el sueño dormido de la mujer o el hombre que alguna vez miraron sobre el mar. Por eso hay que vivir. Cuando Odiseo/Ulises desciende al Hades, se encuentra con Aquiles. Emocionado, le descubre que ya ha alcanzado la posteridad: se escribirán epopeyas sobre él, los hombres siempre le recordarán. Pero Aquiles, que vive entre los muertos, le responde que ahí abajo sólo es el monarca de las sombras, y que daría su fama por un instante de rutilante vida. Fue, según la tradición griega, 3.710 años después de que alguien dejara estas losetas «cuidadosamente apiladas». Si no aspiramos a la plenitud, más allá del temblor, seguiremos al borde del camino. En los restos de esa carretera bajo el mar de Croacia aún siguen existiendo los sueños de los hombres que vivieron de pie.

* Escritorj