Hay ciudades que, por diferentes factores, son escenarios ideales para todo tipo de novelas. Le ocurre a Córdoba, por ejemplo, y sería prolijo recoger la cantidad de títulos que hacen de esta ciudad personaje y protagonista elegidos por muchos autores, desde Sánchez Adalid a Francisco J. Bocero, pasando por Luis Enrique Sánchez, entre otros. Pero no todo es novela histórica en Córdoba, Francisco José Jurado comenzó a mostrarnos a Córdoba como el tablero apropiado para jugadas negro-policiales, de la mano de su inspector Benegas. Pues bien, ahora, la cordobesa editorial Almuzara, en la colección Tapa Negra que dirige Javier Ortega, nos entrega una adictiva, cruda y realista novela negra ambientada en la inquietante ciudad de Turín, titulada ‘Turín no es Buenos Aires’. Su autor, Giorgio Ballario, confirma con ella ser uno de los maestros europeos actuales del género. La trama, escrita con un realismo sin concesiones, sorprende por su crudeza. El protagonista, Héctor Perazzo, un expolicía argentino de origen italiano que abandonó su país asqueado por los métodos de la dictadura, sobrevive en Turín como detective privado dedicado a casos menores, hasta que le toca encontrar a una joven inmigrante sin papeles. Entonces, su vida y su trabajo darán un vuelco, inmersos en una trama que destapa lo más horrendo de la maldad humana. Esta novela también nos atrapa por su tratamiento de la ciudad como protagonista, una Turín que combina con habilidad los tópicos turísticos y su fama como uno de los lugares más esotéricos de Europa, y es asimismo la historia de alguien trastocado en un ejemplar escéptico y sarcástico pero que no ha renunciado a ciertos niveles de humanidad y compasión. Igualmente, es el espejo irónico de una sociedad como la europea con sus desajustes policiales y jurídicos en asuntos como la inmigración, la delincuencia, la prostitución, la política, el desarrollo caótico urbano, etc. Por último, Giorgio Ballario, a través de Héctor Perazzo, nos transmite su indisimulada fascinación por el paisaje prealpino de la región de Turín, además de antiguos sucesos ocurridos en la capital del Piamonte. Sorprendente.

* Escritor | @ADiazVillasenor