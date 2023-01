El diccionario de la Real Academia define la palabra emergencia en su tercera acepción como «situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata». En cuanto a urgencia, las acepciones segunda y cuarta la definen como «necesidad o falta apremiante de lo que es menester para algún negocio» y también «inmediata obligación de cumplir una ley o un precepto». Entonces, ¿Qué es ‘necesidad’? En su quinta acepción, el diccionario la define como «peligro o riesgo ante el cual se precisa auxilio urgente». Por supuesto, estas definiciones responden a la sensatez del hablante pasada por el tamiz de la lengua española. Pero el político en general no habla en español, sino en ‘politiqués’, que es esa jerga en la cual lo que se dice significa todo lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Quizás una persona sin dobleces y escasa formación pero con sentido común llamaría a eso, llanamente, «mentira». Pues eso, como decía Pedro Sánchez hablando de la dependencia de la Fiscalía General. Pues eso. En ‘politiqués’ no sé lo que querrá decir «emergencia», «urgencia» y «necesidad», ni importa, porque lo que le importa al contribuyente es que el embalse de Sierra Boyera contiene ya solo 1,6 hectómetros cúbicos de agua, que es el 2,56% de su capacidad, según el portal embalses.net. Los gestores públicos que desde el verano se ponían nerviosos espoleados por la prensa --y no por propia iniciativa, como sería su obligación--, se comprometieron a resolver el abastecimiento del norte de la provincia conectando La Colada con Sierra Boyera mediante medidas de «urgencia» por el carácter de «emergencia» del asunto (emergencia desde hacía años), pero a finales de enero, o sea ya... pues eso. Lo que ocurre es que los trámites para resolver problemas de urgencia no están diseñados para actuar de manera urgente. Pequeño detalle, el agua de La Colada contiene sustancias que exigen que sea mezclada con la de Sierra Boyera antes de depurarse para atenuar su concentración. Pero ¿eso es ya posible? Ahora, la prensa a machacar, como es obligado. Los alcaldes y demás a hacerse el ‘PhotoCool’ en las presas. Y, en mayo, elecciones. Muy interesante.

*Escritor @ADiazVillasenor