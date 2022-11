El delito de sedación

Hay tantos asuntos candentes y con sobrada enjundia que no sé por cual decidirme. Todos tienen algo en común: lo que tienen de engaño y el rechazo que en mí generan.

Procedo a despojarme de vestiduras políticas de cualquier signo ya que este alegato viene a ser en favor del ciudadano, administrado o gobernado (llámenlo Uds. como gusten), y no en defensa de ningún partido político y sus baila-aguas.

En estos últimos días he visto manifestaciones en contra de la solución de atención médica o de enfermería por videoconferencia en los Centros de Salud ante la falta de profesionales médicos para atender la demanda de pacientes. Como ha señalado una profesional sanitario, al paciente hay que escucharlo, verlo, tocarlo e incluso olerlo para poder emitir un diagnóstico.

Pero si esa descabellada idea política me produce repulsa pensando que obedece a que quienes la defienden no tienen problema en acudir a la sanidad privada, también debo decir que el abuso indiscriminado de la atención médica ha contribuido al deterioro físico y profesional de nuestro Sistema Público de Salud. No es permisible que los pacientes «dicten» al médico las pruebas diagnósticas que han de realizársele ni exijan la prescripción de medicamentos bajo casi amenaza, y esto viene sucediendo. Asumamos responsabilidades y corrijamos errores antes de que sea demasiado tarde y estemos formando médicos para exportar.

Pasando a otro tema con problemática similar, me causa soberano rechazo el que nuestros políticos hayan utilizado la renovación del CGPJ, exigida por Bruselas e imprescindible para desatascar los Juzgados, para distraer nuestra atención sobre las negociaciones que nuestro Presidente de Gobierno estaba manteniendo con el «senyor X» a fin de culminar su compromiso con el Govern de reformar el delito sedición.

¿Con qué otra falacia nos pensará entretener «el incuestionable» mientras estudia cómo dar cumplida satisfacción al Presidente de la Generalitat, Pere Aragonès? Este ya ha dicho que el siguiente objetivo es reformar el delito de malversación durante la tramitación parlamentaria de la modificación del Código Penal que deroga la sedición, a fin de que la suma de esas reformas legislativas venga a sustituir a una amnistía en toda regla.

Y mientras tanto, el delito de sedación popular sin visos de reforma que nos despierte.

* Abogada laboralista