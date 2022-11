Sandalias en noviembre

Las que estamos resfriadas, que somos legión (y hay que ver lo que duran estos catarros del ahora tengo frío, ahora calor, tápate, destápate, abre la ventana, ciérrala) ya nos ponemos zapatos cerrados casi por prescripción facultativa, pero la gente que está sana no ha dejado (¡A 3 de noviembre!) el calzado de verano. Ayer estaban las calles de Córdoba llenas de chavalas y de señoras con sus sandalias, altas, bajas, de taconazo y de esparto, como si el mes de agosto se hubiera quedado suspendido en un ‘día de la marmota’ eterno y el cambio de armarios se hubiera pospuesto por decreto hasta las navidades.

Miro la selección de gorros de lana en El Corte Inglés y me da un agobio que no veas. No me extraña la preocupación del comercio, al que se le va la temporada y ya mismo tiene que rebajar productos en el Black Friday del 25 de noviembre. Nos levantamos por la mañana y vemos el cielo gris, pero la lluvia, que traerá el cambio de temperaturas (o no) no llega. El presidente andaluz convoca al comité de expertos y anuncia la declaración de la «guerra contra la sequía». Pero ganar esa contienda, además de las mil inversiones que puedan hacerse para una mejor administración del recurso escaso, requeriría que lloviera. Los pantanos son ya un pozo de fango, y, por encima de todas las amenazas, la falta de agua se cierne como un temor hondo, un miedo ancestral, sobre cualquiera de nosotros, Mientras, las sandalias.