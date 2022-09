Será un delirio romántico, pero echo en falta que alguien nos anuncie sangre, sudor y lágrimas como Churchill a los británicos, o, al menos, que algún dirigente político nos pida un esfuerzo extraordinario para salir adelante ahora que se avecina otra crisis, quizá con sangre por la guerra, con sudor o frío por el problema energético y tal vez con lágrimas por lo que no sabremos defender y habremos perdido. Otra crisis de la que -y ahí coincido con Joaquín Pérez Azaústre- no saldremos más fuertes (salvo los muy sinvergüenzas). En lugar de pedirnos esfuerzos, nos anuncian desde la Junta de Andalucía una bajada de impuestos, no solo el del Patrimonio de «los cayetanos», como dice el PSOE, que apenas afecta a la población, sino la deflactación del IRPF para que no suframos tanto las subidas del coste de la vida. Sí se les va a imponer desde el Gobierno a los ricos-ricos un umpuesto temporal a las grandes fortunas, que tampoco nos sacará de pobres si consiguen arrancarle la pasta a los amos del territorio. Yo lo que digo es que el IVA es un impuesto injusto que pagamos todos por igual, y que, mejor que la bajada del IRPF estaría la buena administración y la decencia en el gasto público. Pero debo ser una romántica.