Pienso en Rudy Fernández como el último de Filipinas, defendiendo un fuerte que fue otro, con todos los recuerdos invisibles moviéndose en sus ojos. El hombre que ha vivido todos los triunfos de la selección con los Gasol, Juan Carlos Navarro, Garbajosa, Calderón, con Felipe Reyes, Sergio Llull o Sergio Rodríguez --la nómina es más amplia-- los últimos veinte años, es el último pistolero que mantiene el bastión. Escribo después del partido de cuartos con Finlandia, tras la remontada con el cuchillo en los dientes. España va perdiendo y al propio seleccionador, Sergio Scariolo, que ha visto de todo, le parece que la bronca de Rudy a los chavales es demasiado dura, pero lo respeta: a fin de cuentas, no les está hablando solo el capitán, sino el representante de los días de gloria. Luego sale a jugar la segunda parte, a sus 37 años, y se marca tres triples seguidos desde siete metros, además de robar balones o salvarlos, arrojándose contra la primera fila del público como si el mañana no existiera. Porque, si algo ha definido a la generación que ahora Rudy representa en el adiós, ha sido pelear como si no existiera el mañana. Ese coraje. Un poco como Magic frente a Bird y también como Jordan: además del talento, que se da por supuesto, aquí hemos venido a morir intentándolo y nadie va a rendirse. Pienso que la mayoría de los chavales que juegan con España, y que están dando el tipo, tienen entre 21 y 28 años: han crecido viendo los triunfos de Rudy por la tele, colgándose medallas a destajo con la selección. Ahora comparten el banquillo con un tipo que brilló en la NBA como triplista, aunque durara poco, porque se vino al Madrid. Alguien --conviene recordarlo-- que participó en el concurso de mates del All Star con su camiseta de Portland, pero con el 10 a la espalda y otro nombre: el de Fernando Martín, que fue el primero en intentarlo allí. Como siempre el deporte brilla más cuando nos muestra su literatura subterránea, con su última elegía.

*Escritor